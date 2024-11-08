Advertisement
BEAUTY

Pengalaman Jadi Duta Wisata Kabupaten Kediri Jadi Modal Ikuti Audisi Miss Indonesia 2025

Avirista Midaada , Jurnalis-Jum'at, 08 November 2024 |06:36 WIB
Pengalaman Jadi Duta Wisata Kabupaten Kediri Jadi Modal Ikuti Audisi Miss Indonesia 2025
Audisi Miss Indonesia 2025. (Foto: Avirista Midaada)
MALANG - Sejumlah perempuan bertalenta antusias mengikuti audisi Miss Indonesia 2025 di Universitas Negeri Malang (UM), Kota Malang. Audisi di Kota Malang ini merupakan kota kedua setelah Jakarta dalam serangkaian Miss Indonesia 2025.

Para peserta tak hanya datang darı kampus UM saja, tapi beberapa kampus di Kota Malang, di antaranya Universitas Brawijaya (UB) dan Universitas Merdeka (Unmer). Para peserta itu memulai seleksi dengan pengisian formulir, tes tulis, hingga tes wawancara dengan para dewan juri.

Para peserta juga dites tinggi badan oleh tim panitia. Satu persatu dari peserta mendapat tes yang sama di Lantai 9 Gedung Rektorat UM, sepanjang hari Kamis (7/11/2024). Menariknya tak hanya dari beberapa daerah di Jawa Timur yang mengikuti, terlihat ada beberapa perempuan cantik dan bertalenta asal Indonesia bagian timur yang juga turut serta.

Anisa Purnadita, salah seorang peserta mengaku, tertarik mengikut seleksi Miss Indonesia 2025 karene ingin menyalurkan kecerdasan dan kecantikan luar dalamnya untuk hal bermanfaat di lingkungannya. 

Audisi Miss Indonesia 2025

"Saya ingin menyalurkan kecerdasan kecantikan luar dalam membentuk perilaku yang baik untuk lingkungan sekitar saya, terutama untuk masyarakat di sekitar saya," kata Anisa.

Statusnya sebagai pemenang Duta Wisata Kabupaten Kediri juga memantapkan langkah perempuan asal Kediri ini untuk maju. Apalagi dengan berbagai pengalaman dan kontribusinya selama menempuh pendidikan di UM, Malang.

"Tahun ini darı Instagram resmi Miss Indonesia, yang kebetulan kan berkolaborasi dengan Universitas Negeri Malang juga," ungkap dia.

 

