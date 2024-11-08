3 Penyakit Tria Changcuters yang Membuatnya Pingsan di Konser Sounds Project 2024

TRIA The Changcuters mendadak menjadi sorotan setelah dirinya pingsan di tengah penampilannya di konser Sounds Project 2024.

Kejadian ini mengejutkan para penggemar, karena tidak menyangka sang vokalis energik bisa jatuh sakit di atas panggung. Menurut kabar yang beredar, ada beberapa penyakit yang diketahui mengganggu kesehatan Tria dan menjadi penyebab kondisi tak terduga tersebut.

Berikut ini adalah tiga penyakit yang disebut-sebut menjadi penyebab kondisi Tria hingga membuatnya harus menepi dari panggung sejenak.

1. Masalah Pada Lambung

Penyakit pertama yang Tria Changcuters alami dikabarkan berhubungan dengan gangguan lambung. Banyak musisi yang mengalami tekanan atau kecemasan berlebih, yang pada akhirnya memengaruhi kesehatan pencernaan mereka.

Gejala seperti mual, perih, atau sakit pada area perut sering kali bisa datang tiba-tiba, terutama di situasi penuh tekanan seperti konser. Masalah lambung ini membuat Tria harus menjaga pola makannya dan mungkin lebih selektif dalam memilih makanan untuk menjaga kondisi tubuh.

2. Anemia

Anemia adalah penyakit kedua yang berpotensi menyebabkan Tria Changcuters pingsan di tengah konser. Anemia terjadi ketika tubuh kekurangan sel darah merah yang sehat atau hemoglobin, yang membawa oksigen ke seluruh tubuh. Ketika jumlah oksigen dalam tubuh menurun, seseorang bisa merasa lemah, pusing, bahkan kehilangan kesadaran.