Camilan Unik Ini Mirip Rambut Manusia

Di jalanan Chengdu, Tiongkok, baru-baru ini terdapat camilan baru yang menarik perhatian banyak orang karena penampilannya yang sangat tidak biasa. Camilan ini terlihat seperti gumpalan rambut manusia berwarna hitam, namun itu adalah makanan yang sangat populer di Tiongkok, yaitu Fa Cai atau Fat Choy.

Melansir dari odditycentral, Jumat (8/11/2024), Fa Cai adalah jenis cynobacterium kering yang sudah lama menjadi bagian dari masakan Tiongkok. cynobacterium ini tumbuh di daerah gurun yang kering, seperti di Gansu, Shaanxi, dan Xinjiang.

Setelah dipanen, cynobacterium langsung dijemur untuk mengeringkan dan mempertahankan bentuk serta warnanya yang gelap. Karena bentuknya yang seperti rambut panjang dan hitam, Fa Cai sering disebut juga sebagai “sayuran rambut.”

Fa Cai biasanya dihidangkan sebagai mie hitam dalam beragam sup atau kaldu saat malam Tahun Baru, dengan harapan membawa keberuntungan. Nama dalam bahasa Kantonis ini terdengar mirip dengan ungkapan “menjadi kaya,” sehingga sering dianggap sebagai simbol keberuntungan. Namun, baru-baru ini Fa Cai menjadi viral di media sosial setelah ditemukan cara baru untuk menikmatinya sebagai camilan jalanan yang terlihat seperti makan rambut manusia.

Para penjual makanan jalanan di Chengdu kini menyajikan Fa Cai dengan cara di panggang, serta menambahkannya dengan saus pedas, yang menghasilakan tekstur dan penampilan menyerupai rambut. Meskipun penampilannya aneh, banyak orang yang mencobanya dan mengaku bahwa rasanya cukup enak.

Cemilan unik ini memicu banyak influencer untuk mencoba dan membagikan pengalaman mereka di media sosial, membuat Fa Cai semakin populer. Di Tiongkok memang terkenal dengan beragam makanan unik, seperti es krim panggang atau batu yang digoreng. Namun, Fa Cai dengan penampilannya yang menyerupai rambut manusia, tentu saja menjadi salah satu yang paling menarik perhatian.

(Kemas Irawan Nurrachman)