HOME WOMEN WOMEN

Lamaran Bhisma Mulia Ditolak Keluarga Calon Istri, Apa Alasan Sebenarnya?

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 08 November 2024 |16:23 WIB
Lamaran Bhisma Mulia Ditolak Keluarga Calon Istri, Apa Alasan Sebenarnya?
Bhisma Mulia sebagai Galang dalam film Danyang. (Foto: dok Goodwork Film)
BHISMA Mulia, aktor berbakat yang kini semakin dikenal publik, baru saja memerankan peran penuh tantangan di film terbaru Danyang 'Mahar Tukar Nyawa'. Di film horor ini, Bhisma berperan sebagai Galang, seorang pemuda yang cintanya terhalang oleh perbedaan status sosial.

Lamaran Galang kepada kekasihnya, Resti, ditolak mentah-mentah oleh keluarganya, bukan tanpa alasan. Tapi tenang, lamaran ini hanyalah bagian dari alur cerita, bukan kisah nyata Bhisma.

Kisah Cinta yang Terhalang Status Sosial

Dalam Danyang 'Mahar Tukar Nyawa', Galang adalah pemuda miskin yang sangat mencintai Resti, diperankan oleh Sahila Hisyam.

Namun, keinginan Galang untuk menikahi Resti mendapat penolakan keras dari keluarga Resti, terutama ibunya, Dasmi, yang diperankan oleh Wulan Guritno. Penolakan ini bukan semata karena masalah materi, tetapi karena mereka ingin yang terbaik untuk Resti.

      
