HOME WOMEN LIFE

Viral Aksi Random Bule di Bali Tuang Es Batu ke Kolam Renang Gegara Gerah, Netizen: Mau Dagang Es Buah?

Kamis, 07 November 2024 |20:18 WIB
Indonesia terkenal dengan cuacanya yang panas. Tak heran, banyak bule alias turis asing yang rela jauh-jauh ke Tanah Air demi bisa berlibur dan merasakan hangatnya cuaca di negara berikilim tropis ini.

Namun, tak jarang juga bule yang mulai tidak tahan dengan cuaca panas ketika sudah lama berlibur di Indonesia. Misalnya saja di Bali. Kebanyakan bule di sana bahkan sampai bertelanjang dada ketika bepergian.

Namun, lain lagi dengan seorang sekelompok bule di Bali yang aksinya baru-baru ini viral di sosial media. Tak cukup dengan topless untuk mengurangi rasa gerah, mereka justru sampai melakukan hal ekstrem imbas tak kuat dengan cuaca panas di sana.

Viral Aksi Random Bule di Bali Tuang Es Batu ke Kolam Renang Gegara Gerah Netizen Mau Dagang Es Buah

Pasalnya, sekelompok bule tersebut tampak sengaja memesan berkarung-karung es batu. Tentu saja bukan untuk membuka usaha es teh atau es campur. Melainkan untuk dituangkan di kolam renang di villa yang ia tempati.

Aksi mereka itu tampak terekam dalam sebuah video, dan pertama kali diunggah di akun Instagram @tobalitour_. Bahkan, video tersebut banyak diunggah ulang di sejumlah akun sosial media hingga berujung viral.

