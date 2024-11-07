5 Artis Indonesia Pernah Terjerat Pinjol, Salah Satunya Hingga Rp80 Juta!

Siapa sangka, deretan artis berikut ini pernah terjerat pinjol alias pinjaman online. Alasannya beragam. Mulai dari faktor ekonomi hingga penyalahgunaan data yang dilakukan oknum tertentu.

Seperti diketahui, fenomena menggunakan pinjol lewat layanan yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kini kian marak terjadi. Banyak yang terkena imbas karena nomor pribadinya dicantumkan oleh orang tak bertanggung jawab untuk mengajukan pinjol.

Lantas, siapa saja artis yang pernah terjerat pinjol? Berikut daftarnya, melansir dari berbagai sumber.

1. Nikita Mirzani

Nikita Mirzani salah satu artis pernah terjerat pinjol (Foto : Instagram)

Artis Nikita Mirzani pernah menjadi korban karena ulah temannya yang melakukan pinjol. Lantaran pengalaman ini, ia sampai ikut membela perempuan yang menjadi korban teror pinjol pada 2021.

Ibu tiga anak ini meminta OJK untuk menindaklanjuti kasus tersebut. Hati Nikita tergerak mendampingi proses hukumnya untuk memberikan dukungan moril pada korban pinjaman online.

2. Enno Lerian

Artis Indonesia Pernah Terjerat Pinjol (Foto : Instagram)

Mantan penyanyi cilik Enno Lerian terpaksa melunasi utang saudaranya yang terjerat pinjol hingga Rp80 juta. Salah satu anggota keluarga sang artis disebutkan terjerat utang di hampir 30 aplikasi pinjaman.

Awalnya hanya mencoba pinjam Rp500 ribu, tetapi lama-lama tergoda untuk mengajukan jumlah yang lebih besar. Enno sendiri terpaksa melunasi utang saudaranya karena namanya terancam masuk ke daftar hitam OJK.

3. Uya Kuya

Artis Indonesia Pernah Terjerat Pinjol

Presenter Uya Kuya turut jadi korban teror pinjol. Ayah dua anak ini heran bisa dihubungi oleh pihak pinjol hingga dua kali. Padahal ia tak pernah sekalipun menggunakan aplikasi pinjol. Nomornya ponselnya digunakan sebagai nomor darurat oleh seseorang yang mengajukan pinjaman uang.