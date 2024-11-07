Jam Tangan Mekanik Tertipis di Dunia Tercipta

Pembuat jam tangan independen dari Rusia, Konstantin Chaykin, baru saja meluncurkan jam tangan mekanik tertipis di dunia yang dijuluki ThinKing.

Jam tangan ini hanya setebal 1,65 mm, memecahkan rekor sebelumnya dan memperkuat posisinya sebagai pencapaian teknologi dalam dunia horologi.

Perlombaan untuk menciptakan jam tangan tertipis sudah berlangsung selama beberapa tahun terakhir, dengan berbagai merek ternama yang saling berlomba menghadirkan inovasi terbaru, seperti dilansir dari OddityCentral, Kamis (7/11/2024).

Karya terbaru dari Konstantin Chaykin, bukan hanya menakjubkan dalam ketipisannya, tetapi juga membutuhkan desain tali khusus. Kerapuhan casing ThinKing menuntut penggunaan bahan tali yang kuat, terbuat dari kulit buaya dengan sisipan elastis dan titanium untuk menyerap tekanan dan mengurangi risiko kerusakan.

Jam Tangan Mekanik Tertitip di Dunia

Inovasi teknis yang diterapkan dalam ThinKing juga luar biasa. Jam tangan ini dilengkapi laras berliku ultra-tipis dan sistem roda keseimbangan ganda yang tidak hanya mengurangi ketebalan jam tetapi juga beratnya yang hanya 13,3 gram. Dengan ketebalan 1,65 mm, jam tangan ini 0,5 mm lebih tipis dari rekor sebelumnya, bahkan lebih tipis dari nikel Amerika.