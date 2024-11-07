Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Jam Tangan Mekanik Tertipis di Dunia Tercipta

Viona Marsanda , Jurnalis-Kamis, 07 November 2024 |15:36 WIB
Jam Tangan Mekanik Tertipis di Dunia Tercipta
Jam Tangan Mekanik Tertipis di Dunia Tercipta (Foto: odditycentral)
A
A
A

Pembuat jam tangan independen dari Rusia, Konstantin Chaykin, baru saja meluncurkan jam tangan mekanik tertipis di dunia yang dijuluki ThinKing. 

Jam tangan ini hanya setebal 1,65 mm, memecahkan rekor sebelumnya dan memperkuat posisinya sebagai pencapaian teknologi dalam dunia horologi.

Perlombaan untuk menciptakan jam tangan tertipis sudah berlangsung selama beberapa tahun terakhir, dengan berbagai merek ternama yang saling berlomba menghadirkan inovasi terbaru, seperti dilansir dari OddityCentral, Kamis (7/11/2024).

Karya terbaru dari Konstantin Chaykin, bukan hanya menakjubkan dalam ketipisannya, tetapi juga membutuhkan desain tali khusus. Kerapuhan casing ThinKing menuntut penggunaan bahan tali yang kuat, terbuat dari kulit buaya dengan sisipan elastis dan titanium untuk menyerap tekanan dan mengurangi risiko kerusakan.

Jam Tangan Mekanik Tertitip di Dunia
Jam Tangan Mekanik Tertitip di Dunia

Inovasi teknis yang diterapkan dalam ThinKing juga luar biasa. Jam tangan ini dilengkapi laras berliku ultra-tipis dan sistem roda keseimbangan ganda yang tidak hanya mengurangi ketebalan jam tetapi juga beratnya yang hanya 13,3 gram. Dengan ketebalan 1,65 mm, jam tangan ini 0,5 mm lebih tipis dari rekor sebelumnya, bahkan lebih tipis dari nikel Amerika.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/194/3077379/patek_philippe-7eSF_large.jpg
Patek Philippe Akhirnya Buat Jam Tangan Baru setelah 25 Tahun Vakum, Harganya Setara Mobil Mercedes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/194/3077326/jam_tangan_presiden_prabowo_subianto_dan_wakil_presiden_gibran_rakabuming_raka-84Ib_large.JPG
Jadi Sorotan, Jam Tangan Prabowo Harga Rp1 Jutaan sedangkan Gibran Rp77 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/194/3067074/jam_tangan-UIi2_large.jpg
Guys, Begini Tips Memilih Jam Tangan Otomatis untuk Dikoleksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/194/3058538/paus_fransiskus-dvRb_large.jpg
Penampakan dan Spesifikasi Jam Tangan Paus Fransiskus yang Bikin Heboh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/05/612/3044352/omega_super_blue-ACXm_large.jpg
Terinspirasi Supermoon, Omega Luncurkan Jam Tangan Koleksi Terbatas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/16/194/3035206/anant_ambani-wyOI_large.jpg
Anant Ambani Bagikan Hadiah Jam Tangan Rp3,2 Miliar untuk Para Groomsmen
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement