Viral 5 Potret Cantik Carmen, Trainee SM dari Bali yang Bakal Jadi Idol KPop

Seorang gadis keturunan Bali bernama Carmen belakangan sukses mencuri perhatian. Hal ini lantaran ia disebut-sebut bakal menjadi trainee di SM Entertainment.

Tak sedikit dari kalangan warganet yang menanti-nati debut Carmen di industri hiburan Korea dan debut jadi idol KPop, menyusul Dita Karang SECRET NUMBER, Zayyan XODIAC dan Kim VVUP yang juga memiliki darah Indonesia.

Bagaimana tidak, Carmen juga disebut-sebut akan di bawah naungan salah satu TOP 3 agensi hiburan Korea.

Seperti diketahui, SM Entertainment telah melahirkan artis KPop legendaris termasuk SNSD, Super Junior, EXO, NCT, Red Velvet, aespa, dan RIIZE.

Nah, berikut beberapa potret cantik Carmen yang foto-fotonya belakanhan viral di media sosial.

1.Wajah imut

Wajah imut Carmen belakangan sukses mencuri perhatian. Tak hanya di kalangan netizen Indonesia, namun juga Korea.

2.Tubuh proporsional bak idol KPop

Banyak yang dibuat terpesona dengan perawakan Carmen. Pasalnya, selain memiliki wajah imut, mata besar dan senyum nan manis, ia juga tampak memiliki tubuh yang tinggi.

3.Keturunan Bali

Belakangan juga beredar salah satu foto Carmen ketika menggunakan kebaya adat Bali berwarna putih saat berfoto di samping sang ibu yang juga berasal dari sana.

4.Kulit tan khas wanita Indosia

Berbeda dengan idol KPop lainnya, warna kulit Carmen yang agak tan dan eksotis khas kecantikan wanita Indonesia juga sukses mencuri perhatian.