HOME WOMEN LIFE

Kisah Laura La Rue, Mantan Model yang Melepas Kehidupan Glamor dan Memilih Tinggal di Bus Bekas

Nazwa Allysa , Jurnalis-Kamis, 07 November 2024 |10:13 WIB
Kisah Laura La Rue, Mantan Model yang Melepas Kehidupan Glamor dan Memilih Tinggal di Bus Bekas
Laura La Rue. (Foto: LA Times)
A
A
A

Laura La Rue merupakan seorang mantan model asal Los Angeles yang memutuskan untuk mengubah gaya hidupnya dengan menjalani slow living bersama anaknya di sebuah bus bekas.

Melansir dari LA Times, Rabu (6/11/2024), Laura diketahui memulai karir modelnya pada usia 13 tahun. Laura pernah bekerja sama dengan fotografer terkenal, David LaChapelle dan sering terlihat bersama para pria terkenal Hollywood, termasuk Leonardo DiCaprio.

Pada tahun 2016, Laura La Rue memutuskan untuk meninggalkan dunia modelling dan menarik diri dari sorotan media. Laura mengaku mengalami masalah kesehatan mental akibat tekanan dan lingkungan kerja yang toxic.

Mantan model berusia 32 tahun itu awalnya tinggal di sebuah kabin kecil di lahan peternakan milik ibunya di Santa Paula. Namun, setahun kemudian kabin tersebut terbakar. 

Laura La Rue

Laura jatuh cinta dengan seorang pria yang bekerja di lahan ibunya dan mereka mulai menjalani kehidupan dengan berpetualang di jalan dan tinggal bersama dalam sebuah van.

Laura kemudian hamil tetapi hubungannya dengan pasangan malah merenggang. Saat itulah dia memutuskan untuk menetap di sebidang tanah di Ojai, California, Amerika Serikat. Dia tinggal di sebuah bus bekas yang telah direnovasi sehingga memiliki toilet dengan shower, dapur yang dilengkapi oven, dan sudut kecil untuk bayinya tidur.

Saat pandemi COVID-19 melanda, Laura memulai karirnya sebagai seniman tie-dye dengan merilis brandnya dengan nama Ride Or Dye Ojai. Laura juga mulai membagikan tutorial tie-dye melalui saluran YouTube pribadinya. Saat ini, saluran pribadinya telah mencapai lebih dari 26.000 pelanggan. Laura berharap dia bisa menginspirasi banyak orang untuk memperbaiki kehidupan mereka dan tidak takut mengambil risiko.

(Qur'anul Hidayat)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
