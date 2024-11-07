Kisah Haru Suami Rela Berkorban Nyawa demi Selamatkan Istri di Tengah Kobaran Api

Sorang pria asal Luoyang, Henan, China meninggal dunia setelah melakukan aksi heroik untuk menyelamatkan istrinya yang terjebak di dalam rumah yang terbakar.

Insiden memilukan ini terjadi pada 10 Oktebr 2024 lalu di Luoyang, provinsi Henan. Pria yang diketahui bermarga Liu itu sedang menyiapkan sarapan bersama istrinya, ketika ia mencoba menyalakan kompor. Tak disangka, gas yang bocor memicu ledakan hebat yang seketika meluluhlantakkan dapur mereka.

Merangkum dari SCMP, Rabu (06/11/2024) Rekaman video yang beredar di internet menunjukkan detik-detik saat ledakan besar menciptakan bola api, merusak jendela dan pintu dapur, serta melempar Liu keluar ruangan dengan pakaian yang hangus terbakar. Meskipun menderita luka bakar serius di sebanyak 92 persen pada tubuhnya, Liu kembali masuk ke dalam rumah yang terbakar demi menyelamatkan sang istri.

“Kami tidak pernah menyangka bahwa gas akan bocor. Ketika ledakan terjadi, semua jendela dan pintu dapur hancur, dan ayah saya adalah yang paling dekat dengan api,” ujar putra Liu, yang baru saja bekerja selama setahun setelah lulus dari universitas, dalam wawancara dengan Elephant News.

Setelah kejadian tersebut, Liu segera dilarikan ke rumah sakit dan mendapatkan perawatan intensif. Kondisinya memburuk akibat luka bakar yang parah, yang menyebabkan kegagalan organ. Meskipun telah berjuang keras, Liu akhirnya meninggal dunia tujuh hari kemudian.

Istri Liu, mengalami luka bakar sebanyak 69 persen ditubuhnya, dan saat ini sedang menjalani perawatan di Rumah Henan University of Science and Technology. Saat kondisinya membaik, hal pertama yang ia tanyakan adalah, bagaimana kondisi suaminya saat ini. “Saya tidak berani memberitahu ibu bahwa ayah telah meninggal. Saya hanya mengatakan bahwa ayah baik-baik saja,” kata sang putra.

Biaya perawatan istri Liu saat ini sudah mencapai 300 ribu yuan, atau setara dengan Rp 660 juta, dan dokter juga mengatakan bahwa kemungkinan biayanya akan membutuhkan lebih dari 700 ribu yuan atau setara dengan Rp 1,5 miliar. Demi bisa membuat sang ibu tetap mendapatkan pengobatan, putra Liu memutuskan untuk mencari dana bantuan dari media sosial.