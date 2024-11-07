Erina Gudono Spill Tipis Wajah Anaknya, Bikin Makin Penasaran

Erina Gudono saat ini tengah menikmati peran barunya sebagai seorang ibu. Ya, istri dari Kaesang Pangarep ini baru saja melahirkan anak pertamanya berjenis kelamin perempuan yang diberi nama Bebingah Sang Tansahayu.

Hingga saat ini, baik Erina maupun Kaesang belum menunjukkan wajah anaknya. Bahkan, Kaesang jarang membahas mengenai fisik anaknya di manapun, termasuk saat kembali syuting podcast di Podkesang.

Wajah anak Erina Gudono tentu saja bikin netizen penasaran. Mereka ingin melihat wajah cucu ketujuh Joko Widodo.

Namun baru-baru ini, Erina spill tipis wajah sang anak. Momen tersebut dibagikan di laman Instagram Story.

Dalam postingannya tersebut terlihat Bebingah tampil menggemaskan memakai baju motof floral warna krem dipadukan dengan pita di kepalanya.