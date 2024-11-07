Pecah! Pesta Semalam Minggu Vol.5 Sukses Guncang Panggung Ancol

Suasana Pesta Semalam Minggu Vol.5 dengan konsep Hajatan Koplo. (Foto: dok Pesta Semalam Minggu)

TUJUH Karya Sinergi bersama Pesta Semalam Minggu kembali menyelenggarakan festival musik tahunannya “Pesta Semalam Minggu Vol.5” dengan konsep Hajatan Koplo yang dilaksanakan pada Minggu (27/10/2024).

Festival musik yang membawa genre koplo ini berhasil menarik perhatian penggemar musik dangdut dari Jabodetabek dan sekitarnya yang membawa 10 musisi jawa terkenal, di antaranya Denny Caknan, NDX AKA, Guyon Waton, Aftershine, Mr. Jono & Joni, Ngatmombilung, Wawes, Gildcoustic, Masdddho, hingga Tribute The God Father of Broken Heart alias Didi Kempot.

Salah satu penampilan yang sangat menarik adalah Tribute Didi Kempot yang membawakan lagu lawas-lawas koplo malam itu berhasil membawa penonton terharu dan turut bernyanyi bersama mengenang almarhum Didi Kempot, menciptakan momen yang tidak terlupakan.

Pesta Semalam Minggu Vol.5 ini sukses mempertahankan antusias penonton yang menyukai musik jawanya sejak 2019 hingga saat ini. Hal ini terbukti dari jumlah penonton yang hadir sepanjang konser berlangsung.

Melihat tingginya antusiasme yang hadir dari event ke event, Pesta Semalam Minggu akan kembali hadirkan event series mereka yaitu “Lagi Lagi Pesta Semalam Minggu Pesta Lagi Cikarang” pada 14 Desember 2024 mendatang.

Acara ini siap menghadirkan lineup, diantaranya Denny Caknan, Jono Joni, Masdddhoo, dan Ngatmombilung yang tidak kalah menarik dan memperkaya industri musik Indonesia sekaligus merayakan keragaman budaya.

(Agustina Wulandari )