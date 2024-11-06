Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Indonesia Comic Con 2024 Kembali Digelar, Catat Tanggalnya

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 06 November 2024 |23:19 WIB
Indonesia Comic Con 2024 Kembali Digelar, Catat Tanggalnya
Indonesia Comic Con 2024 kembali digelar, catat tanggalnya. (Foto: Syifa Fauziah/Okezone.com)
PARA pencinta budaya pop pasti merasa bahagia karena Indonesia Comic Con (ICC) 2024 akan diselenggarakan akhir pekan ini. Acara tahunan ini digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, 9-10 November 2024.

Director of Panorama Media Andita Tirtawisata mengatakan, event ini cukup spesial karena dikhususkan sebagai tempat untuk menikmat dan merayakan budaya pop dari lokal sampai internasional.

"Kami bangga dapat mempersembahkan Indonesia Comic Con bagi para penggemar budaya pop di Indonesia," ujar Andita saat acara press conference di @America, Pacific Place, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Andita mengatakan, pengunjung Indonesia Comin Con 2024 akan dimanjakan dengan kehadiran sejumlah bintang pop culture internasional seperti Cobie Smulders, aktris Hollywood yang dikenal melalui perannya sebagai Agent Hill di film Marvel seperti The Avengers dan Captain America: The Winter Soldier. 

“Selain itu, international cosplayer ternama seperti Taryn dan Shunsuke akan turut memeriahkan acara ini,” katanya.

 

