HOME WOMEN LIFE

Potret Prewedding Febby Rastanty dan Drajad Djumantara, Usung Tema Bali

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 06 November 2024 |19:15 WIB
Potret <i>Prewedding</i> Febby Rastanty dan Drajad Djumantara, Usung Tema Bali
Foto prewedding Febby Rastanty. (Foto: IG Febby)
A
A
A

Jelang pernikahannya, Febby Rastanty dan Drajad Djumantara, jalani foto prewedding. Ia mengususng pemotretan dengan berbagai tema, mulai dari pantai hingga nuansa alam. 

Seperti baru-baru ini dia mengunggah foto prewedding dengan mengusung tema Bali dengan nuansa alam yang indah. Dalam setiap tema foto prewedding-nya, Febby tampil memikat dengan gaya yang berbeda.

Penasaran seperti apa gaya pemotretan Febby dan Drajad, berikut ulasannya dari Instagram @febbyrastanty pada Rabu (6/11/2024).

1. Jalani prewedding tema Bali

Potret Febby dan Drajad jalani pemotretan dengan tema Bali. Mereka foto dengan nuansa alam dan diberi dekorasi gebogan yang diisi dengan bunga berwarna oranye. Dekorasi prewedding kali ini terlihat simple namun nuansa Balinya begitu terasa. 

Febby Rastanty

“Cocok banget warna orange sama Febby,” kata @bebby***

2. Pakai busana nuansa oranye

Pada pemotretan kali ini, Febby dan Drajad memakai busana nuansa oranye. Febby memakai korset dipadukan dengan bawahan rok knit yang memiliki belahan tinggi. Penampilan Febby makin elegan dengan selendang panjang yang menghiasi outfitnya.

Febby Rastanty

Sementara itu, Drajad memakai beskap warna oren dan tambahan bros. Ia juga menambahkan kain batik pada tampilannya. 

3. Fotonya estetik

Gaya pemotretan Febby dan Drajad begitu estetik dengan nuansa alam yang indah. Keduanya foto di tengah pohon besar yang sudah tumbang. Febby terlihat pose berdiri anggun sambil menatap sang calon suami, sementara Drajad berdiri di atas batang pohon. 

Febby Rastanty

 

