HOME WOMEN LIFE

Potret Alyssa Soebandono Setelah Lama Tak Ada Kabar, Disebut Masih Seperti Gadis

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 06 November 2024 |18:15 WIB
Potret Alyssa Soebandono Setelah Lama Tak Ada Kabar, Disebut Masih Seperti Gadis
Alyssa Soebandono. (Foto: IG Alyssa)
A
A
A

Alyssa Soebandono salah satu artis era 2000-an yang hits pada masanya. Ia kerap berperan sebagai protagonis dari semua sinteron yang dimainkan.

Perempuan yang akrab disapa Icha ini identik dengan tampilan rambut panjang, hitam dan tebal. Ia juga memiliki paras cantik dan senyum yang manis.

Setelah menikah dengan Dude Harlino, Alyssa sudah jarang muncul di layar kaca. Apalagi setelah memiliki tiga anak, ia fokus mengurus ketiga buah hatinya.

Meski demikian, Alyssa masih aktif membagikan kegiatannya di media sosial. Terutama momen bersama keluarga kecilnya.

Namun netizen justru salfok dengan penampilan Alyssa sekarang. Netizen menyebut penampilan Alyssa masih seperti anak ABG.

