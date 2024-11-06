Advertisement
HOME WOMEN LIFE

4 Alasan Kenapa Mantan Pamer Pacar Baru Padahal Baru Putus

Iqbal Widiarko , Jurnalis-Rabu, 06 November 2024 |19:27 WIB
4 Alasan Kenapa Mantan Pamer Pacar Baru Padahal Baru Putus
4 Alasan Kenapa Mantan Pamer Pacar Baru Padahal Baru Putus, (Foto: Ilustrasi Freepik)
Alasan kenapa mantan pamer pacar baru salah satunya adalah dia akan menunjukkan rasa tenangnya bahwa dia telah membuat keputusan yang tepat dengan melepaskan Anda.

Tindakannya memamerkan hubungan barunya dapat membuat Anda mempertanyakan nilai diri Anda sendiri sebagai pribadi dan pada akhirnya justru menyakiti Anda. Kita semua ingin merasa dicintai dan ketika mantan mulai bersikap seolah-olah mereka tidak punya alasan untuk tetap bersama kita, kita mungkin merasa kita tidak berharga.

Dilansir dari berbagai sumber pada Rabu (6/11/2024), Okezone telah merangkum alasan kenapa mantan pamer pacar baru, sebagai berikut.

Alasan Kenapa Mantan Pamer Pacar Baru

1. Mantan Anda Cemburu dengan Hubungan Anda saat Ini

Jika Anda memiliki seseorang untuk dicintai, mantan Anda mungkin cemburu dengan hubungan Anda saat ini. Jika saat ini Anda sedang menjalin hubungan dengan seseorang, dia mungkin mencoba menyabotase hubungan tersebut dengan mencoba menghancurkan kalian berdua. 

Alasan mantan cemburu adalah saat melihatmu bersama orang lain, hal itu mengingatkannya pada cinta yang hilang, meskipun dia sekarang juga sudah menjalin hubungan baru. Dia mungkin merasa seolah-olah dia kehilangan Anda karena orang lain.

2. Mantan Ingin Anda Tahu Bahwa Dia Sudah Menemukan Orang Lain

