Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

7 Cara Membuat Mantan yang Sudah Punya Pacar Menyesal

Iqbal Widiarko , Jurnalis-Rabu, 06 November 2024 |18:18 WIB
7 Cara Membuat Mantan yang Sudah Punya Pacar Menyesal
7 Cara Membuat Mantan yang Sudah Punya Pacar Menyesal, (Foto: Freepik)
A
A
A

Tujuh Cara ini membuat mantan pacar menyesal telah mencampakkan Anda, sederhananya dengan berhenti menunjukkan isi hati. Jika tidak, Anda berisiko menjadi rencana cadangan bagi mereka setelah kegagalan romantis lainnya dan itu bukanlah tujuan akhir.

Semakin sedikit kontak dengan mantan Anda setelah putus, semakin baik. Hal ini berlaku untuk panggilan telepon, pertemuan langsung, dan SMS. Namun, ada satu hal penting. Mantan pasangan Anda akan melupakan lebih cepat jika Anda tidak diperhatikan.

Dilansir dari berbagai sumber pada Rabu (6/11/2024), Okezone telah merangkum cara membuat mantan yang sudah punya pacar menyesal, sebagai berikut:

Cara Membuat Mantan yang Sudah Punya Pacar Menyesal

1. Dapatkan Sebuah Kesuksesan

Anda harus menjadi lebih baik dalam pekerjaan Anda atau apa pun yang Anda lakukan, dan menjadi sukses. Jadikan perpisahan ini sebagai motivasi Anda, seperti yang kita lihat dalam banyak film.

Kenyataannya, hal itu bisa benar-benar berhasil. Ini mungkin sesuatu yang diabaikan atau diremehkan oleh mantan Anda. Prestasi Anda pasti akan membuat mereka menyesal kehilangan Anda dan menjadi sukses juga merupakan hal yang bagus untuk Anda.

2. Beri Isyarat Bahwa Ada Orang Lain dalam Hidup Anda

Sedikit kencan santai dengan kesadaran diri yang tinggi adalah salah satu cara efektif untuk membuat mantan menyesal kehilangan Anda. Misalnya, cobalah berkencan dengan seseorang yang sudah lama memperhatikan Anda.

Unggah foto di media sosial dengan cara yang Anda yakini akan dilihat oleh mantan Anda. Kenyataan akan sangat memukul mereka saat melihat orang lain menikmati kebersamaan dengan Anda, dan ada kemungkinan besar mereka akan mempertanyakan keputusan untuk meninggalkan Anda demi orang lain.

3. Nikmati Hidup Bebas

Pacar Anda tidak akan mau kembali menjadi diri Anda yang menyedihkan. Itu tidak seksi, Anda hanya bisa membuatnya menyesal telah menyakiti Anda jika mulai menikmati hidup.

4. Jadilah Versi Diri yang Lebih Baik

Ada kemungkinan mantan pacar Anda meninggalkan Anda karena sesuatu yang Anda lakukan atau tidak lakukan. Bisa jadi karena tidak bugar, merokok dan kebiasaan buruk lainnya, masalah temperamen, tidak ada kegiatan.

Jika mereka memutuskan hubungan dengan Anda, cara terbaik untuk membalas dendam dan membuat mereka menyesal telah kehilangan Anda adalah dengan menjadi versi diri Anda yang lebih baik. Lakukan semua hal yang tidak Anda lakukan saat

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/15/612/3086243/bagaimana_cara_membuat_mantan_mengejar_ngejar_kita_lagi-Ung7_large.jpg
Bagaimana Cara Membuat Mantan Mengejar-ngejar Kita Lagi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/10/612/3084098/begini_5_cara_mengetahui_apakah_mantan_masih_memikirkan_kita-7Fu2_large.jpg
Begini 5 Cara Mengetahui Apakah Mantan Masih Memikirkan Kita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/612/3083637/sudah_menikah_tapi_sering_mimpi_mantan_pertanda_apa_ya-snIv_large.jpg
Sudah Menikah tapi Sering Mimpi Mantan, Pertanda Apa Ya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/06/612/3082917/4_alasan_kenapa_mantan_pamer_pacar_baru_padahal_baru_putus-BTUs_large.jpg
4 Alasan Kenapa Mantan Pamer Pacar Baru Padahal Baru Putus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/05/612/3082496/link_tes_ujian_gagal_move_on_seberapa_sering_stalking_mantan-tBcP_large.jpg
Link Tes Ujian Gagal Move On, Seberapa Sering Stalking Mantan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/01/612/3081240/apa_yang_harus_dilakukan_jika_masih_mencintai_mantan-OH8J_large.jpg
Apa yang Harus Dilakukan jika Masih Mencintai Mantan?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement