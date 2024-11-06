7 Cara Membuat Mantan yang Sudah Punya Pacar Menyesal

Tujuh Cara ini membuat mantan pacar menyesal telah mencampakkan Anda, sederhananya dengan berhenti menunjukkan isi hati. Jika tidak, Anda berisiko menjadi rencana cadangan bagi mereka setelah kegagalan romantis lainnya dan itu bukanlah tujuan akhir.

Semakin sedikit kontak dengan mantan Anda setelah putus, semakin baik. Hal ini berlaku untuk panggilan telepon, pertemuan langsung, dan SMS. Namun, ada satu hal penting. Mantan pasangan Anda akan melupakan lebih cepat jika Anda tidak diperhatikan.

Dilansir dari berbagai sumber pada Rabu (6/11/2024), Okezone telah merangkum cara membuat mantan yang sudah punya pacar menyesal, sebagai berikut:

Cara Membuat Mantan yang Sudah Punya Pacar Menyesal

1. Dapatkan Sebuah Kesuksesan

Anda harus menjadi lebih baik dalam pekerjaan Anda atau apa pun yang Anda lakukan, dan menjadi sukses. Jadikan perpisahan ini sebagai motivasi Anda, seperti yang kita lihat dalam banyak film.

Kenyataannya, hal itu bisa benar-benar berhasil. Ini mungkin sesuatu yang diabaikan atau diremehkan oleh mantan Anda. Prestasi Anda pasti akan membuat mereka menyesal kehilangan Anda dan menjadi sukses juga merupakan hal yang bagus untuk Anda.

2. Beri Isyarat Bahwa Ada Orang Lain dalam Hidup Anda

Sedikit kencan santai dengan kesadaran diri yang tinggi adalah salah satu cara efektif untuk membuat mantan menyesal kehilangan Anda. Misalnya, cobalah berkencan dengan seseorang yang sudah lama memperhatikan Anda.

Unggah foto di media sosial dengan cara yang Anda yakini akan dilihat oleh mantan Anda. Kenyataan akan sangat memukul mereka saat melihat orang lain menikmati kebersamaan dengan Anda, dan ada kemungkinan besar mereka akan mempertanyakan keputusan untuk meninggalkan Anda demi orang lain.

3. Nikmati Hidup Bebas

Pacar Anda tidak akan mau kembali menjadi diri Anda yang menyedihkan. Itu tidak seksi, Anda hanya bisa membuatnya menyesal telah menyakiti Anda jika mulai menikmati hidup.

4. Jadilah Versi Diri yang Lebih Baik

Ada kemungkinan mantan pacar Anda meninggalkan Anda karena sesuatu yang Anda lakukan atau tidak lakukan. Bisa jadi karena tidak bugar, merokok dan kebiasaan buruk lainnya, masalah temperamen, tidak ada kegiatan.

Jika mereka memutuskan hubungan dengan Anda, cara terbaik untuk membalas dendam dan membuat mereka menyesal telah kehilangan Anda adalah dengan menjadi versi diri Anda yang lebih baik. Lakukan semua hal yang tidak Anda lakukan saat