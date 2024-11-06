Outfit Bandara Ala Mahalini, Tampil Simple Pakai Outfit Oversized

Penampilan penyanyi Mahalini selalu menjadi sorotan publik karena ia selalu tampil stylish dalam setiap penampilannya. Istri dari Rizky Febian kerap tampil elegan dan nyentrik dalam setiap tampilannya.

Salah satu yang mencuri perhatian adalah penampilan Mahalini saat pamer outfit di bandara. Dia tampil casual memakai busana dari brand Coach.

Mahalini memilih perpaduan celana jeans yang loose fit dengan cropped cardigan berwarna abu-abu muda untuk memberikan kesan nyaman namun tetap fashionable untuk perjalanannya.

Untuk menambahkan sentuhan klasik, ia juga mengenakan tanktop berwarna hitam yang simpel, dipadu dengan shoulder bag dengan warna yang sama untuk memberi kesan modern dan chic.

Tak lupa, tampilan ini disempurnakan dengan sneakers warna putih, yang membuat penampilan lebih bergaya dan nyaman untuk dipakai selama perjalanan.