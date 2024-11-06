Advertisement
HOME WOMEN LIFE

7 Potret Donald Trump dari Masa ke Masa, Nomor 6 Gantengnya Bak Aktor Hollywood

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Rabu, 06 November 2024 |17:16 WIB
Donald Trump kembali resmi menjadi Presiden Amerika Serikat (AS) usai menang dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) AS 2024, hari ini, Rabu (6/11/2024).

Jauh sebelum memimpin AS, Donald Trump sempat menjadi sosok cukup terkenal di Amerika. 

Mulai dari menjadi seorang maestro real estate di New York, selebriti, bintang reality TV dan politisi. 

Meskipun bertahun-tahun menjadi sorotan media di New York, masa jabatan Trump sebagai calon presiden dari Partai Republik telah membuat seluruh hidupnya menjadi sorotan. 

Termasuk, foto-foto langka sepanjang hidup dan kariernya. Nah, berikut beberapa potret Donald Trump dari masa ke masa, melansir dari laman Time. 

1. Saat berumur 4 tahun

Ini adalah potret ketika Trump masih berusia 4 tahun. Pemilik nama lengkap Donald John Trump itu lahir pada tanggal 14 Juni 1946 di Rumah Sakit Jamaika, Queens, Kota New York. 

Ia merupakan anak keempat dari pasangan Fred Trump, seorang pengembang properti kelahiran Bronx yang merupakan imigran Jerman, dan Mary Anne MacLeod Trump, seorang imigran dari Skotlandia. 

2. Punya 3 saudara kandung

Trump dibesarkan bersama kakak-kakaknya Maryanne, Fred Jr, dan Elizabeth, serta adiknya Robert di pemukiman Jamaica Estates, Queens. 

Masa kecilnya dihabiskan dengan bersekolah di sekolah swasta Kew-Forest School dari taman kanak-kanak hingga kelas 7. 

3. Masuk ke Akademi Militer di usia 13 tahun

Pada usia 13 tahun, Trump terdaftar di Akademi Militer New York, sebuah sekolah asrama swasta. Lalu, pada tahun 1964, dia mendaftar di Universitas Fordham. 

Dua tahun kemudian, dia pindah ke Sekolah Wharton di Universitas Pennsylvania, lulus pada bulan Mei 1968 dengan gelar Bachelor of Science di bidang ekonomi.

4. Gendong anak

Pada tahun 1977, Donald Trump menikahi model asal Ceko, Ivana Zelníčková. Mereka lalu dikaruniai tiga orang anak, salah satunya Donald Jr yang digendongnya dalam potret berikut. Bayi mungil tersebut lahir pada 1977 silam. 

 

