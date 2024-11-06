Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Siswa Mirip Jefri Nichol, Temannya Langsung Heboh

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 06 November 2024 |16:40 WIB
Viral Siswa Mirip Jefri Nichol, Temannya Langsung Heboh
Siswa mirip Jefri Nichol. (Foto: TikTok)
A
A
A

TikTok kini menjadi salah satu media sosial yang begitu populer di kalangan masyarakat. Berbagai video menarik hingga video viral banyak dibagikan di aplikasi tersebut. 

Bahkan sosok viral beberapa orang awam yang punya wajah mirip artis banyak tersebar di TikTok. Seperti baru-baru ini seorang pelajar menunjukkan wajah temannya yang mirip dengan Jefri Nichol.

“Please kita sekelas sama Jefri Nichol,” tulis akun TikTok @only_kaavendish, Rabu (6/11/2024). 

Dalam video tersebut ketiga pelajar yang memakai baju batik menunjukkan ekspresi wajah kaget ketika satu melihat Jefri Nichol di kelasnya. Rupanya itu bukan Jefri Nichol asli, melainkan temannya yang memiliki wajah mirip dengan sang aktor.

“Momen langka,” katanya.

Viral Mirip Artis Jefri Nichol
