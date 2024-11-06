7 Arti Kunang-Kunang Masuk Rumah, Salah Satunya Simbol Mistis

Arti kunang-kunang masuk rumah berikut ini menarik untuk diketahui. Serangga unik yang mampu mengeluarkan cahaya ini kian tampak saat terbang pada malam hari. Kehadiran kunang-kunang biasanya karena mungkin daerah tempat tinggalmu dekat dengan rawa atau hutan.

Pasalnya, mereka termasuk ke dalam jenis serangga yang habitatnya di dua tempat tersebut. Meski terlihat indah, kunang-kunang kerap diidentikan dengan banyak mitos. Salah satu mitos yang berkembang adalah kunang-kunang masuk rumah.

Lantas, apa arti kunang-kunang masuk rumah? berikut ulasannya, melansir dari berbagai sumber, Rabu, (6/11/2024).

1.Dalam waktu dekat akan ada pesta pernikahan

Apakah salah satu keluargamu di rumah belum menikah?

Bila ada, kunang-kunang singgah ke rumah atau kunang kunang masuk kamar, hal itu bisa menandakan bila dalam waktu dekat rumahmu akan mengadakan pesta pernikahan.

Mungkin saja pesta pernikahan tersebut untuk merayakan seseorang di rumah yang hingga kini belum mendapat jodoh.

2. Simbol keberuntungan

Mitos kunang-kunang masuk rumah selanjutnya yakni membawa pesan jika akan ada yang mendapat keberuntungan.

Hal ini karena kunang-kunang diasosiasikan sebagai serangga yang menawan.

Kunang-kunang (Foto: New York Post)

3.Memiliki nasib baik

Arti kunang-kunang bertamu ke rumah, penghuni di dalamnya akan dinaungi nasib baik.

Hal yang sama juga terjadi bila kunang-kunang masuk kamar. Sang empunya konon akan mendapat keberuntungan!

4.Tamu datang tak terduga

Selain keberuntungan dan nasib baik, arti kunang-kunang masuk rumah lainnya adalah ia membawa pesan khusus.

Pesan khusus itu ingin memberi tahu bila dalam waktu dekat akan datang tamu yang tak terduga.

Tamu itu mungkin bisa kenalan jauh, kerabat, atau teman yang sudah lama tidak berjumpa.

5. Dianggap kuku orang meninggal

Tak hanya jelmaan iblis, kunang-kunang pun dianggap sebagai kuku orang meninggal.

Kenapa? Mungkin karena kunang-kunang sering terbang di daerah kuburan.

Mitos mengenai kunang-kunang sebagai kuku orang meninggal pun berkembang di tengah masyarakat.