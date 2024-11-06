Dara The Virgin Ungkap Cara Terbaik Hadapi Masa Sulit dalam Hidup

Dara The Virgin ungkap cara terbaik hadapi masa sulit dalam hidup. (Foto: Aldi Chandra/Okezone.com)

DARA Rizky Ruhiana, vokalis dari The Virgin, memiliki cara terbaik saat menghadapi masalah berat dalam hidupnya. Dia mengaku bahwa kunci utamanya adalah berusaha ikhlas dan pasrah.

Dara mengisahkan masa-masa paling berat dalam hidupnya ketika harus memikul tanggung jawab sebagai tulang punggung keluarga sejak usia 16 tahun. Dara mengaku sebagian besar masa remajanya dihabiskan untuk mencari penghasilan demi mendukung perekonomian keluarganya.

Meskipun berasal dari keluarga yang awalnya cukup mapan karena orangtuanya memiliki usaha, bisnis mereka sempat mengalami masa-masa sulit hingga akhirnya mengalami keterpurukan. Hal ini mendorong Dara untuk membantu keuangan keluarganya dengan pendapatan dari karier musik dan royalti.

Dara menyayangkan bahwa aset-aset yang dibeli dari hasil kerjanya tidak pernah sempat dinikmati. Bahkan, orangtuanya menjual aset-aset tersebut antara tahun 2014 hingga 2017.

“Aset-aset tuh hilang, ya udah. Aku makanya ikhlas karena nggak akan bisa balik lagi. Aku kalau sedih terus, juga percuma. Berarti ya udah, tinggal ikhlasin aja,” ucap Dara kepada Okezone.com di iNews Tower Jakarta, belum lama ini.

Dara kembali mengatakan, “Ikhlas campur pasrah kali ya.”