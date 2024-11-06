Wanita Ini Bagikan Aturan Unik di Kantornya, Tak Boleh Sering Dengarkan Lagu Bernadya dan Juicy Luicy

Bernadya dan Juicy Luicy merupakan musisi yang saat ini tengah naik daun. Hampir semua lagu dua musisi itu viral, misalnya lagu Juicy Luicy berjudul Sialan dan Lantas, serta lagunya Bernadya berjudul Untungnya, Hidup Harus Tetap Berputar.

Lagu milik dua musisi itu memang memiliki lirik yang bagus dan musik yang enak didengar. Tak heran bila banyak orang yang mendengarkan lagu-lagu tersebut saat di kendaraan hingga bekerja.

Namun baru-baru ini viral di media sosial seorang wanita menunjukkan aturan kantornya yang unik.

“Spill peraturan kantor,” tulis akun tersebut dalam keterangan fotonya seperti dikutip dari akun TikTok @pepepepeyy, Rabu (6/11/2024).

Rupanya, kantor tersebut memiliki aturan tidak boleh mendengarkan lagu dari musisi Juicy Luicy terlalu sering. Aturan tersebut dicetak dan ditempel di kaca.

“Dilarang keras mendengarkan lagu Juicy Luicy dengan judul Sialan dan Lantas. Maksimal 1 kali 1 hari.”

“Dilarang keras mendengarkan lagu Bernadya dengan judul Untungnya, Hidup Harus Terus Berjalan. Maksimal 1 minggu 1 kali.” Demikian isi dari aturan tersebut.

“Ada-ada aja emang ulahnya,” tambah akun tersebut.

Postingan tersebut viral dan sudah ditonton lebih dari 628,5 ribu akun dan mendapat beragam komentar dari netizen.

“Gak bisa, Juicy Luicy harus keputer setiap hari,” kata @mach***