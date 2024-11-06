6 Tanda Kucing Hitam Masuk Rumah, Salah Satunya Dipercaya sebagai Pertanda Kematian

Mitos terkait kucing hitam masuk rumah masih cukup beredar di kalangan masyarakat Indonesia. Meski zaman sudah modern, masih banyak masyarakat yang mempercayai bahwa kucing hitam masuk rumah memiliki arti atau sebuah pertanda.

Kucing hitam masuk rumah sering dikaitkan dengan hal-hal negatif dan mistis. Namun, apakah faktanya memang begitu? Berikut ulasannya, melansir dari berbagai sumber.

1. Pertanda maut akan datang

Arti kucing hitam masuk rumah pertama adalah ia membawa tanda kematian bagi seseorang.

Hipotesis ini berkembang, lantaran kucing hitam acap dikaitkan dengan hal mistis, seperti perwujudan tukang sihir dan pembawa sial.

2.Jelmaan penyihir dan iblis

Sejak zaman dulu, kucing hitam kerap diidentikan dengan jelmaan penyihir dan iblis.

Tak heran, jika pada satu masa kucing yang berwarna hitam pernah dibantai habis.

Bahkan ada yang menyebut, bila kucing hitam adalah perwujudan dari seorang penyihir.

3.Pembawa Sial

Salah satu mitos kucing hitam yang cukup terkenal adalah “perannya” sebagai pembawa sial atau nasib buruk, termasuk kematian. Mitos ini diyakini berakar dari Abad Pertengahan.

Di Amerika Utara, bahkan hingga kini, masih ada orang yang percaya bahwa kucing hitam membawa aura buruk dan kesialan. Saat berpapasan dengannya, maka kesialan akan datang.

Di Jerman, mitos ini tergantung pada arah kucing melewatimu. Jika dari kanan ke kiri, itu adalah pertanda buruk. Jika kucing hitam berlari menjauh dari seseorang, kucing itu

membawa lari keberuntunganmu bersamanya.

4. Pembawa keberuntungan

Bertolak belakang dengan mitos sebelumnya, dalam kebudayaan Mesir Kuno, kucing justru sangat diharga. Mereka dianggap sebagai simbol keberuntungan, kekayaan, dan kemuliaan.

Hal ini bisa terjadi karena kucing hitam memiliki kemiripan dengan Dewi Bastet, dewi kesuburan dan perlindungan dari penyakit. Maka dari itu, membunuh kucing pun dianggap sebagai kejahatan besar.

Hal serupa juga berlaku di Inggris, Skotlandia, dan Irlandia. Penduduk negara-negara tersebut percaya bahwa kucing hitam adalah pembawa keberuntungan.

Dalam kebudayaan Skotlandia, kedatangan kucing hitam ke rumah menjadi pertanda kemakmuran.