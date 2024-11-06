Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Yuk Budayakan Naik Kereta

Viona Marsanda , Jurnalis-Rabu, 06 November 2024 |11:49 WIB
Yuk Budayakan Naik Kereta, (Foto: Dok)
Direktur Jenderal Perkeretaapian, Mohamad Risal Wasal, mengajak masyarakt untuk menggunakan kereta sebagai moda transportasi. Ia menilai, banyaknya manfaat menggunakan kereta sehingga dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

"Semakin banyaknya masyarakat yang beralih ke kereta api tidak hanya mengurangi kemacetan, tapi juga mengurangi emisi karbon secara signifikan. Inilah budaya baru yang ingin kami bangun bersama masyarakat,” kata Risal dalam sebuah diskusi di Jakarta belum lama ini.

Dia menjelaskan, dalam sepuluh tahun terakhir transportasi kereta sudah sangat berkembang. Dukungan dari sejumlah pihak mampu menghadirkan layanan seperti KRL Jabodetabek, LRT Jabodebek, LRT Jakarta, serta MRT Jakarta yang saat ini juga tengah dalam proses pembangunan Fase 2 dengan pekerjaan Fase 2A dari Thamrin hingga Kota serta Fase 2B menuju Ancol.

“Kami bekerja keras memastikan bahwa seluruh masyarakat, baik di perkotaan maupun di daerah, mendapatkan akses yang memadai terhadap transportasi yang aman dan nyaman,” ucap Risal.

Ia menambahkan, DJKA telah menambah dan memperbarui jalur kereta api serta mengembangkan fasilitas di stasiun untuk menjamin kenyamanan pengguna kereta.

