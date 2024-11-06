Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Hotel di Benidorm Gunakan Robot untuk Layani Para Tamu

Viona Marsanda , Jurnalis-Rabu, 06 November 2024 |21:27 WIB
Hotel di Benidorm Gunakan Robot untuk Layani Para Tamu
Hotel di Benidorm Gunakan Robot untuk Layani Para Tamu (Foto: Jam Press/@Bumerania)
SEBUAH hotel di Benidorm, Spanyol telah menambahkan anggota staf baru yang unik untuk melayani tamu. Meski demikian, jangan berharap layanan dengan senyuman dari mereka.

Melansir dari What’s The Jam, Rabu (6/11/2024), Hotel Climia Benidorm kini memperkenalkan delapan robot yang ditempatkan di kamar dan area resepsionis. Bahkan salah satu robot dikhususkan untuk tugas menyajikan bir.

Inisiatif ini merupakan bagian dari proyek percontohan bertajuk “The Hotel of the Future” yang bertujuan untuk memanfaatkan teknologi robotik untuk meningkatkan layanan kepada tamu. Robot-robot ini memiliki berbagai fungsi dan dapat berkomunikasi dalam 30 bahasa berbeda.

Perusahaan Bumerania yang berbasis di Alicante, pencipta robot-robot tersebut, mengembangkan beberapa model untuk industri perhotelan yang dapat menangani tugas-tugas seperti pembersihan, penyajian, dan pengantaran.

Isidro Fernandez, CEO Bumerania, menekankan bahwa tujuan dari penggunaan robot ini bukan untuk menggantikan tenaga kerja manusia, melainkan untuk mendukung efisiensi kerja.

