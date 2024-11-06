10 Tempat Wisata di Sukabumi yang Lagi Hits, dari Curug hingga Pantai

Daftar tempat wisata di Sukabumi ini bisa menjadi rekomendasi bagi kamu yang ingin mencari spot berlibur dengan nuansa alam yang masih asri.

Meski menjadi salah satu kota dengan wilayah terkecil di Jawa Barat, Sukabumi justru menyimpan beragam kekayaan alam, termasuk di tempat wisatanya.

Daerah yang diapit dua kaki gunung, yakni Gunung Gede dan Gunung Pangrango ini menawarkan beberapa jenis wisata alam mulai dari bukit,curug, danau, hingga pantai.

Melansir dari berbagai sumber, berikut ini adalah beberapa rekomendasi tempat wisata di Sukabumi yang patut kamu kunjungi.

1.Geopark Ciletuh

Ingin menikmati beragam jenis wisata alam di satu lokasi? Geopark Ciletuh adalah jawabannya.

Konon, lokasi ini merupakan sebuah lautan yang telah terangkat, karenanya lanskap yang terbentuk pun terbilang cukup unik, yakni berbentuk layaknya tapak kuda.

Dikenal sebagai taman batu tertua di Pulau Jawa, kamu bisa menemukan beragam wisata alam mulai dari curug hingga pantai.

2.Curug Cikaso

Pesona air terjun lainnya bisa kamu temukan di Kampung Ciniti, Desa Cibitung, Surade, yakni di Curug Cikaso.

Curug setinggi 100 meter ini cukup unik karena memiliki tiga titik curahan yang dinamakan Curug Aseupan, Curug Meong, dan Curug Aki.

Warna biru kehijauan dan kabut di air curug menawarkan pesona yang indah bagi para wisatawan.

3. Kawah Ratu Sukabumi

Wisata alam yang tak kalah menarik lainnya adalah Kawah Ratu Sukabumi. Kawah yang berada di ketinggian 1.437 mpdl ini masih masuk dalam kategori aktif.

Meski begitu kawah masih aman untuk dikunjungi para wisatawan. Kamu hanya perlu menuju kawasan Gunung Salak untuk melihat kawah ini.

4. Danau Situ Gunung

Danau Situ Gunung menawarkan pemandangan dengan keindahan tiada duanya sekaligus spot foto bernuansa alam yang sangat cocok untuk diunggah di media sosial.





Selain keindahan danau dengan air yang terbilang jernih, kamu juga dapat merasakan sensasi udara sejuk sekaligus melintasi Jembatan Situ Gunung yang benar-benar aesthetic.



5. Kebun Raya Cibodas Sukabumi

Dengan mengunjungi Kebun Raya Cibodas Sukabumi, kamu dapat menghabiskan waktu di Taman Sakura, Taman Rhododendron, Taman Lumut, Rumah Kaca, Air Terjun Cibogo, dan Air Terjun Ciismun.

6.Situ Gunung Suspension Bridge

Kamu disarankan untuk mampir ke Situ Gunung Suspension Bridge menjelang matahari terbit. Pasalnya, pemandangannya sangat indah dan bagus, cocok untuk diunggah ke media sosial. Selain melewati jembatan, kamu juga bisa menyantap beberapa makanan yang tersedia di tempat makan yang ada di kawasan tersebut, bermain flying fox, melihat keindahan alam, dan berkemah.