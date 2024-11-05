Ratu Porno Akui Konten AI akan Jadi Masa Depan Film Dewasa

Ratu Porno Akui Konten AI akan Jadi Masa Depan Film Dewasa, (Foto: Intrigue Publications/Unnecessary AI)

Mantan model Playboy dan bintang film dewasa Jenna Jameson memprediksi kecerdasan buatan sebagai masa depan film porno dan mengubah permainan bagi para pembuat konten.

Dikenal sebagai 'Ratu Porno', wanita yang kini berusia 50 tahun itu melihat AI sebagai alat revolusioner yang akan memberdayakan bintang dewasa baru dan mapan, serta menawarkan lebih banyak kontrol, keamanan, dan kebebasan berkreasi.

Setelah bertahun-tahun menjalani pemotretan selama 14 jam yang menuntut fisik, Jenna yakin AI dapat membuat kariernya jauh lebih mudah.

Jenna yang menekankan bagaimana teknologi ini memungkinkan para kreator untuk mendorong batasan tanpa risiko di dunia nyata, mulai dari mengeksplorasi adegan baru hingga menghindari sesi pemotretan yang tidak nyaman atau bahaya kesehatan.

Sementara itu, Jenna mengakui tetap masih adanya permintaan berkelanjutan untuk konten dewasa berbasis manusia. Meski demikian, Jenna percaya AI pada akhirnya akan melampaui apa yang dapat ditawarkan manusia.