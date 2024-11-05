Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Cewek Bangunkan Pacarnya Bergaya Karakter Film Horor, Bikin Syok Berat!

Nazwa Allysa , Jurnalis-Rabu, 06 November 2024 |08:04 WIB
Viral Cewek Bangunkan Pacarnya Bergaya Karakter Film Horor, Bikin Syok Berat!
Viral cewek bangunkan pacar pakai kostum Halloween. (TikTok @homesweethome)
A
A
A

Halloween merupakan perayaan yang terkenal dengan suasana seram serta kostum-kostum unik. Kebanyakan orang akan merayakan halloween dengan pergi ke pesta dan berkumpul bersama teman-teman. Namun, seorang influencer asal LA ini memilih cara yang berbeda.

Cewek yang diketahui bernama Brittany ini membagikan momennya melalui akun TikTok miliknya, @official.homesweethome. Video yang telah disukai oleh lebih dari 341 ribu pengguna ini memperlihatkan Brittany tengah mengenakan kostum halloween lengkap dengan riasan wajahnya saat sedang membangunkan sang pacar, Michael. Tidak tanggung-tanggung, Brittany melakukannya selama seminggu dengan kostum berbeda setiap harinya.

“Bangunin pacar saya dengan kostum halloween yang berbeda setiap hari dalam seminggu” tulis Brittany sebagai keterangan videonya, dikutip Selasa (5/11/2024). 

Pada hari pertama, Brittany cosplay menjadi Beetlejuice dari film Beetlejuice. Di hari kedua, Brittany mengenakan kostum Wednesday Addams dari series TV berjudul The Addams Family. Pada hari ketiga, Britney berperan menjadi Pamela Voorhees (Ibu Jason) dalam Friday The 13th. Di hari selanjutnya, Brittany memakai kostum yang menyerupai Jack Torrance dari The Shining. Di hari terakhir, Brittany cosplay menjadi karakter Longlegs dari film Longlegs.

Halloween

Video viral yang sudah mendapat lebih dari 2 juta kali penayangan ini sontak saja dihujani oleh ribuan komentar netizen, banyak yang memuji Brittany karena dedikasinya supaya terlihat sangat mirip dengan karakter pilihannya.

“Waktu jadi Longlegs keren banget tapi pas jadi Jack the best!!” ujar @lcmarie1**
“Legend! Enjoy banget nontonya! Makasih yaa!” tulis @kara**esko
“Kayaknya ini video TikTok terbaik yang pernah gue tonton deh!” komentar @lou_88**ou

(Qur'anul Hidayat)

      
Topik Artikel :
Halloween Horor Viral
