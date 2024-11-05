Potret BCL dan Tiko Rayakan Halloween, Netizen Malah Soroti Hal Ini

JAKARTA - Pasangan Bunga Citra Lestari (BCL) dan Tiko Aryawardhana menambahkan panjang deretan artis yang turut merayakan Halloween yang diperingati setiap 31 Oktober.

Menelisik akun Instagram pribadinya, BCL dan Tiko Aryawardhana kompak berdandan seperti tokoh hantu dari Meksiko yang merayakan kematian.

Keduanya memakai riasan seperti tengkorak di wajahnya. Di bagian dahi keduanya kompak menggambar bunga mawar.

Mantan istri almarhum Ashraf Sinclair itu BCL menggunakan busana berwarna merah dengan corak polkadot hitam.

Sementara Tiko tampil maskulin menggunakan busana serba hitam dan topi fedora.

"Dia De Los Muertos (Hari Raya orang mati)" tulis Bunga Citra Lestari di Instagram @itsmebcl, Selasa (5/11/2024).

Sayangnya, unggahan itu dipenuhi dengan cibiran dari netizen. Banyak dari mereka menganggap Bunga Citra Lestari ini terlalu kebarat-baratan. Bahkan ada juga netizen yang menilai Tiko Aryawardhana membawa dampak buruk kepada Bunga Citra Lestari.