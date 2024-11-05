Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Bayi Kuda Nil Moo Deng Prediksi Trump Bakal Jadi Presiden AS

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 05 November 2024 |18:30 WIB
Bayi Kuda Nil Moo Deng Prediksi Trump Bakal Jadi Presiden AS
Kuda nil moo deng. (Foto: Ist/X)
A
A
A

Satu hari jelang Pemilihan Presiden Amerika Serikat 2024, kuda nil Moo Deng membagikan prediksinya untuk pemenang dalam Pilpres 2024 itu. 

Dilansir dari The Independent, Selasa (5/11/2024), dalam video yang dibagikan, penjaga Kebun Binatang Terbuka Khao Kheow di Chonburi, Thailand menawarkan Moo Deng dua semangka, satu diukir dengan ejaan lokal nama calon presiden dari Partai Republik Donald Trump, dan yang lainnya dengan nama Wakil Presiden dari Partai Demokrat Kamala Harris.

Tak lama terlihat Moo Deng memakan buah yang bertuliskan nama Trump, sementara kuda nil yang lebih besar di kandang Moo Deng melahap semangka bertuliskan nama Harris.

Tentu saja, kuda nil berusia tiga bulan itu bukan warga negara Amerika, jadi dia tidak bisa memilih. Namun, prediksinya muncul karena hasil jajak pendapat nasional menunjukkan kedua kandidat bersaing ketat dalam pemilihan 2024.

Moo Deng berasal dari bahasa Thailand yang berarti babi kenyal. Aksinya yang beredar luas di media sosial membuat Moo Deng tak hanya dikenal di Thailand, tapi juga mendunia.

Menurut situs web Pygmy Hippo Foundation, kuda nil kerdil ini dapat ditemukan di Afrika Barat, terutama Liberia. Ada sekitar 2.000 ekor yang tersisa di alam liar.

Mereka terancam punah karena kerusakan habitat akibat penebangan, penambangan, dan pertanian.

(Qur'anul Hidayat)

      

