HOME WOMEN LIFE

Momen Postingan Bobby Kertanegara Dikomentari Gibran Rakabuming, Balasannya Bikin Salfok

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 05 November 2024 |18:10 WIB
Momen Postingan Bobby Kertanegara Dikomentari Gibran Rakabuming, Balasannya Bikin Salfok
Bobby Kertanegara. (Foto: IG Bobby)
A
A
A

Bobby Kertanegara merupakan kucing milik Presiden Prabowo Subianto yang kerap mencuri perhatian. Bahkan Bobby punya akun Instagram pribadi yang sudah memiliki lebih dari 846 ribu pengikut.

Melalui Instagramnya itu, banyak foto-foto Bobby yang diunggah dalam berbagai momen. Yang terbaru, Bobby terlihat bersantai di stroller miliknya dan ditutupi dengan selimut yang hangat. 

Ekspresi wajah Bobby terlihat menggemaskan. Ia juga mmakai tali berwarna biru di lehernya.

“Mempertimbangkan, ini ngantuk beneran apa enggak,” tulis admin Bobby di keterangan fotonya, seperti dikutip dari Instagram @bobbykertanegara, Selasa (5/11/2024). 

Postingan Bobby mendapat ribuan komentar dari netizen. Salah satunya Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming yang mengomentari postingan Bobby.

Bobby Kertanegara. (Foto: Bobby)

