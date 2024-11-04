Ternyata Ini Arti Bunyi Tokek Menurut Jumlahnya 1 hingga 15 Kali

Ternyata Ini Arti Bunyi Tokek Menurut Jumlahnya 1 hingga 15 Kali, (Foto: Freepik)

Pernahkah Anda tiba-tiba mendengar bunyi tokek dan jadi bertanya-tanya apa artinya? Apalagi, jumlahnya dari satu hingga sampai 15 kali.

Ternyata memang ada arti di balik bunyi tokek menurut jumlahnya dari 1 hingga 15 kali. Seperti diketahui, tokek merupakan salah satu hewan yang keberadaannya cukup lumrah di Indonesia.

Termasuk kerabat cecak dan kadal, hewan satu ini memiliki ukuran tubuh lebih besar dan panjang, umumnya sekitar 35 yang hampir setengahnya merupakan bagian dari ekor.

Tokek juga termasuk hewan nokturnal dengan suara unik yang di telinga manusia terdengar seolah melafalkan kata ‘tokek’. Saat berbunyi terutama di malam hari, arti suara tokek kerap diartikan dengan hal-hal mistis.

Masyarakat Jawa menghubungkan arti suara tokek dengan pertanda baik dan buruk. Jumlah suara ganjil merupakan pertanda baik sedangkan jumlah yang genap adalah pertanda buruk.