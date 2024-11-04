Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Ganteng Denny Sumargo Vs Farhat Abbas, Mana yang Lebih Gagah?

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Senin, 04 November 2024 |13:51 WIB
5 Potret Ganteng Denny Sumargo Vs Farhat Abbas, Mana yang Lebih Gagah?
Denny Sumargo dan Farhat Abbas. (Foto: IG Pribadi)
A
A
A

Perseteruan antara Denny Sumargo dan pengacara Farhat Abbas belakangan menjadi sorotan. Hal tersebut bermula usai Denny Sumargo ikut mengomentari perselisihan donasi antara Agus Salim dan Novi Pratiwi. 

Farhat Abbas kemudian berkomentar ke sosial media Denny Sumargo hingga berujung mengancam akan menghajarnya. Suami Olivia Allan pun memilih untuk mendatangi rumah Farhat Abbas setelah menerima tantangan dari pengacara kontroversial tersebut.

Sontak perseteruan ini belakangan memanas. Banyak warganet yang jadi penasaran dengan perselisihan keduanya. Tak sedikit juga yang jai membandingkan sosok Denny Sumargo dengan Farhat Abbas. 

Berikut potret keduanya. 

1.Aktor versus pengacara

Denny Sumargo sendiri terkenal sebagai salah satu aktor terkenal di Indonesia. Wajahnya cukup sering wara-wiri di layar lebar. Selain itu, Ia juga aktif sebagai seorang presenter, konten kreator hingga atlet.

Denny Sumargo

Sementara Farhat Abbas dikenal sebagai pengacara yang kerap menangani kasus yang dialami selebritas dan ucapan-ucapannya yang kontroversial di media sosial.

2.Sama-sama bapak satu anak

Denny Sumargo baru saja dikaruniai seorang anak berjenis kelamin perempuan, hasil pernikahannya dengan Olivia Allan yang bernama Gabriella Allan Sumargo.

Farhat Abbas

Sementara Farhat Abbas memiliki seorang putra yang telah beranjak remaja bernama Gusti Reyhan, hasil pernikahannya dengan Nia Daniaty.

3.Aktor ganteng versus pengacara kontroversial

Denny Sumargo sendiri terkenal sebagai salah satu aktor yang memiliki paras tampan. Bahkan, sebelum menikah dengan Olivia Allan ia terkenal sebagai sosok playboy.

Denny Sumargo

Sementara Farhat terkenal sebagai pengacara yang kerap mengomentari kasus yang sedang tren, tingkah laku selebriti, pejabat dan politikus secara blak-blakan, bahkan cenderung menghujat.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/33/3181271//uya_kuya-ySN2_large.jpg
Uya Kuya Terharu Diminta Pensiun Dini oleh Anak karena Tak Rela Ayahnya Dihujat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/33/3172875//denny_sumargo-1wUG_large.jpg
Denny Sumargo Pernah Khawatir Tak Laku Lagi Usai Tinggalkan Dunia Basket
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/612/3169601//lisa_mariana-2oeS_large.jpg
Daftar Artis dan Selebgram yang Pernah Tes DNA seperti Lisa Mariana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/33/3169157//denny_sumargo-a3MF_large.jpg
Hot Gossip: Denny Sumargo Masuk Bursa Menpora, Arhan dan Zize Diisukan Rujuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/33/3168983//denny_sumargo-f6on_large.jpg
Reaksi Denny Sumargo Dicalonkan Netizen Jadi Menpora: Aku Enggak Pantas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/33/3168028//denny_sumargo-WEQ6_large.JPG
Hot Gosip: Denny Sumargo Banjir Kritik, Andre Taulany Pernah Pinjam Uang ke Adul
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement