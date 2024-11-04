5 Potret Ganteng Denny Sumargo Vs Farhat Abbas, Mana yang Lebih Gagah?

Perseteruan antara Denny Sumargo dan pengacara Farhat Abbas belakangan menjadi sorotan. Hal tersebut bermula usai Denny Sumargo ikut mengomentari perselisihan donasi antara Agus Salim dan Novi Pratiwi.

Farhat Abbas kemudian berkomentar ke sosial media Denny Sumargo hingga berujung mengancam akan menghajarnya. Suami Olivia Allan pun memilih untuk mendatangi rumah Farhat Abbas setelah menerima tantangan dari pengacara kontroversial tersebut.

Sontak perseteruan ini belakangan memanas. Banyak warganet yang jadi penasaran dengan perselisihan keduanya. Tak sedikit juga yang jai membandingkan sosok Denny Sumargo dengan Farhat Abbas.

Berikut potret keduanya.

1.Aktor versus pengacara

Denny Sumargo sendiri terkenal sebagai salah satu aktor terkenal di Indonesia. Wajahnya cukup sering wara-wiri di layar lebar. Selain itu, Ia juga aktif sebagai seorang presenter, konten kreator hingga atlet.

Sementara Farhat Abbas dikenal sebagai pengacara yang kerap menangani kasus yang dialami selebritas dan ucapan-ucapannya yang kontroversial di media sosial.

2.Sama-sama bapak satu anak

Denny Sumargo baru saja dikaruniai seorang anak berjenis kelamin perempuan, hasil pernikahannya dengan Olivia Allan yang bernama Gabriella Allan Sumargo.

Sementara Farhat Abbas memiliki seorang putra yang telah beranjak remaja bernama Gusti Reyhan, hasil pernikahannya dengan Nia Daniaty.

3.Aktor ganteng versus pengacara kontroversial

Denny Sumargo sendiri terkenal sebagai salah satu aktor yang memiliki paras tampan. Bahkan, sebelum menikah dengan Olivia Allan ia terkenal sebagai sosok playboy.

Sementara Farhat terkenal sebagai pengacara yang kerap mengomentari kasus yang sedang tren, tingkah laku selebriti, pejabat dan politikus secara blak-blakan, bahkan cenderung menghujat.