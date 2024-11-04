Momen Haru Pemakaman Dina Mariana, Tangis Anaknya Pecah

JAKARTA - Jenazah penyanyi lawas Dina Mariana telah dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Bintaro, Jakarta Selatan pada Senin, 4 November 2024 setelah sempat disemayamkan di rumah duka, Kawasan Depok, Jawa Barat.



Iring-iringan jenazah Dina Mariana tiba di lokasi pemakaman pukul 11.02 WIB. Keluarga dan kerabat pun langsung menurunkan jenazah ke samping pusara.



"Alhamdulillah jenazah sudah sampai di TPU Tanah kusir, mari kita baca Alfatihah, semoga almarhumah diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa," kata salah satu pria di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Senin (4/11/2204).



Saat jenazah Dina Mariana langsung dimasukkan ke liang lahat tangis keluarga seketika pecah. Lantunan dzan dan qamat dikumamdangkan kepada jenazah untuk terakhir kalinya.



Anak-anak Dina Mariana hanya bisa menyaksikan dengan seksama jasad ibunya terlah tertutup tanah merah.



Ezra Mandira salah satu anak mendiang, memberi sepatah dua patah kata di proses pemakaman ibundanya. Namun, Ezra terlihat diam sejenak guna menenangkan diri sebelum memberikan pernyataan.



"Terima kasih untuk seluruh keluarga, temen bunda dan temen-temen yang sudah hadir di sini. Terimakasih banyak. Mohon doanya sekali lagi. Semoga beliau Husnul khatimah, diampuni dosa dosanya, diterima amal pahalanya," ujar Ezra.



Di tengah pernyataannya, Ezra sempat membisu seolah tak bisa lagi berkata-kata. Prosesi pemakaman Dina Mariana pun diakhiri dengan doa dan tabur bunga dari keluarga.



"Dan diberikan surganya Allah. Mohon dimaafkan segala kesalahannya. Sekian sambutan saya sebagai perwakilan keluarga. Mohon dimaafkan kesalahannya, mohon doanya untuk almarhumah ibunda tercinta," ucap Ezra.

(Qur'anul Hidayat)