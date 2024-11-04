Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Momen Haru Pemakaman Dina Mariana, Tangis Anaknya Pecah

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 04 November 2024 |13:37 WIB
Momen Haru Pemakaman Dina Mariana, Tangis Anaknya Pecah
Pemakaman jenazah Dina Mariana. (Foto: Ravie Wardani)
A
A
A

JAKARTA - Jenazah penyanyi lawas Dina Mariana telah dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Bintaro, Jakarta Selatan pada Senin, 4 November 2024 setelah sempat disemayamkan di rumah duka, Kawasan Depok, Jawa Barat.

Iring-iringan jenazah Dina Mariana tiba di lokasi pemakaman pukul 11.02 WIB. Keluarga dan kerabat pun langsung menurunkan jenazah ke samping pusara.

"Alhamdulillah jenazah sudah sampai di TPU Tanah kusir, mari kita baca Alfatihah, semoga almarhumah diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa," kata salah satu pria di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Senin (4/11/2204).

Saat jenazah Dina Mariana langsung dimasukkan ke liang lahat tangis keluarga seketika pecah. Lantunan dzan dan qamat dikumamdangkan kepada jenazah untuk terakhir kalinya.

Anak-anak Dina Mariana hanya bisa menyaksikan dengan seksama jasad ibunya terlah tertutup tanah merah.

Ezra Mandira salah satu anak mendiang, memberi sepatah dua patah kata di proses pemakaman ibundanya. Namun, Ezra terlihat diam sejenak guna menenangkan diri sebelum memberikan pernyataan.

"Terima kasih untuk seluruh keluarga, temen bunda dan temen-temen yang sudah hadir di sini. Terimakasih banyak. Mohon doanya sekali lagi. Semoga beliau Husnul khatimah, diampuni dosa dosanya, diterima amal pahalanya," ujar Ezra.

Di tengah pernyataannya, Ezra sempat membisu seolah tak bisa lagi berkata-kata. Prosesi pemakaman Dina Mariana pun diakhiri dengan doa dan tabur bunga dari keluarga.

"Dan diberikan surganya Allah. Mohon dimaafkan segala kesalahannya. Sekian sambutan saya sebagai perwakilan keluarga. Mohon dimaafkan kesalahannya, mohon doanya untuk almarhumah ibunda tercinta," ucap  Ezra.

(Qur'anul Hidayat)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/33/3163727//momen_terakhir_mpok_alpa_sebelum_wafat-WK4E_large.JPG
Iis Dahlia Ungkap Mpok Alpa Gagal Operasi Kanker di Malaysia karena Batuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/33/3151949//lee_seo_yi-C1Zc_large.jpg
Kabar Duka, Aktris Lee Seo Yi Meninggal Dunia di Usia 43 Tahun 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/24/33/3133569//edy_khemod-X6ce_large.jpg
Tangis Edy Khemod Pecah saat Tiba di Rumah Duka Ricky Siahaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/24/33/3133424//hamzah_sulaiman-erU9_large.jpeg
Hamzah Sulaiman Pendiri Raminten Meninggal Dunia di Usia 75 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/10/33/3129729//titiek_puspa-wMQg_large.jpg
Kabar Duka, Titiek Puspa Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/13/33/3103910//istri_sandy_permana-MKnJ_large.jpg
Istri Ungkap Detik-Detik Sandy Permana Meninggal Dunia karena Dibunuh Tetangga
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement