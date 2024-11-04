Profil Ezra Mandira, Anak Dina Mariana Mantan Personel HIVI! yang Fokus Pendidikan

NAMA Ezra Mandira kembali menjadi sorotan. Pasalnya, dia merupakan putra dari Dina Mariana, musisi lawas Tanah Air yang dikabarkan meninggal pada Minggu (3/11/2024).

Ibu Ezra Mandira, Dina Mariana, menghembuskan nafas terakhir usai sempat menjalani perawatan di RS MRCCC Siloam, Semanggi, Jakarta. Bak buah tak jatuh dari pohonnya, Ezra Mandira sendiri memiliki karier sebagai seorang musisi seperti sang ibu. Hanya saja, dia disebut-sebut memilih hengkang dari industri musik demi fokus untuk pendidikannya.

Berikut profil dan perjalanan karier dari Ezra Mandira, salah satu dari tiga anak yang dimiliki Dina Mariana.

Ezra Mandira Sugandi lahir di Jakarta pada 29 September 1991. Dia merupakan putra dari hasil pernikahan Dina Mariana dengan Radian Ratulangi Sugandi.

Pria berkewarganegaraan Indonesia ini diketahui telah menikah dan membangun rumah tangga dengan perempuan bernama Anjana Demira. Pria pemeluk agama Islam ini memiliki latar belakang pendidikan di Lab School Kebayoran. Dia juga sempat tergabung dalam grup musik HIVI! sejak 2009 silam.

Namun pada 2023 lalu, dia membawa kabar mengejutkan karena memutuskan untuk hengkang dari grup musik yang telah membesarkan namanya itu.

Kabar tersebut tentunya sempat membuat sedih pada penggemar HIVI! Melalui sesi live TikTok beberapa waktu lalu, Ezra tampak menjelaskan alasannya hengkang dari band yang hits lewat lagu Pelangi tersebut.