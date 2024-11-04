Mau Buat Wingless Eyeliner Look dengan Sempurna, Simak Tips Berikut ya!

Memberikan tampilan mata agar terlihat lebih hidup, bisa dilakukan dengan cara wingless eyeliner atau eyeliner tanpa sayap. Tampilan ini cocok untuk dipergunakan sehari hari baik untuk acara formal maupun non formal.

Mau mendapatkan Wingless Eyeliner Look dengan sempurna, simak tips berikut ini ya:

1. Pilih Eyeliner Presisi

Kamu bisa mencoba Soulyu Precision Pro Matte Eyeliner, karena aplikatornya yang tipis dan presisi memudahkan kamu dalam membuat wingless eyeliner, maupun tampilan eyeliner lainnya dengan mudah.

2. Mulai Menggambar Garis Eyeliner