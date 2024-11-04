Sweatshirt Supreme Vintage Dibanderol dengan Harga hampir Rp2 Juta Tuai Kecaman

Brand Supreme kembali menarik perhatian para pecinta fashion. Ini setelah Brents Warehouse mengeluarkan penjualan sweatshirt polos vintage dengan harga selangit.

Produsen Brents Warehouse belum lama ini menemukan stok lama dari Sweatshirt Supreme yang dibuat pada era 90-an. Produsen mengklaim pakaian tersebut sangat ikonik meski tanpa menggunakan logo Supreme.

Sweatshirt Supreme itu dibandrol dengan harga 98 euro atau sekira Rp2 jutaan, dengan desain yang tergolong sederhana, tanpa ada ornamen khusus. Meskipun desainnya polos, sweatshirt ini dikatakan tetap memiliki kesan eksklusif dan nilai fungsional.

"Mengingatkan pada masa ketika gaya dan fungsi adalah satu hal yang sama," klaim Brents Warehouse.

Tak hanya itu, Brents Warehouse juga menyebutkan bahwa mereka telah melakukan beberapa perubahan seperti menambahkan tudung, tali, serta kantong agar menambah fungsional pada kaos 90-an Supreme.