Potret Dewi Perssik Tampil di Catwalk IN2MF 2024, Cantik dengan Hijab Turban

DEWI Perssik mendadak ikut melenggang bak model di runway perhelatan Indonesia International Modest Fashion Festival (IN2MF) 2024 hari terakhir, Minggu (3/10/2024). Dewi Perssik tampil cantik dalam balutan busana modest dengan nuansa warna serbamerah maroon.

Mulai dari atasan blouse yang dipadukan dengan outer blazer panjang hingga celana palazzo. Penampilan Dewi Perssik hari itu kian ‘chic’ dengan model hijab turban dan tambahan tudung yang menjuntai indah di bagian belakangnya.

Usut punya usut, pedangdut berusia 38 tahun ini membawakan koleksi dari jenama Nats Wear, salah satu brand fesyen lokal milik Natasha Synne.

Tak kalah dari para model, Dewi Perssik tiba-tiba muncul dari balik panggung dan melenggang cantik di sepanjang runway. Dia tak berhenti menebar senyum manis, serta berpose bak model papan atas.

Dewi Perssik tampil cantik di catwalk IN2MF 2024. (Foto: Wiwie Heriyani/Okezone.com)

Di momen tersebut, brand Nats Wear secara konsisten menunjukkan kualitasnya dengan mengusung desain inovatif dan material berkualitas tinggi. Nats Wear adalah merek lokal perempuan untuk pakaian sehari-hari, yang kualitasnya melampaui estetika dan mencakup praktik etis yang mendasari rantai pasokan mereka.