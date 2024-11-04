Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN WOMEN

Promo 11.11 Tokopedia, Belanja Hemat Produk Berkualitas Jelang Akhir Tahun

Jack Newa , Jurnalis-Senin, 04 November 2024 |18:47 WIB
Promo 11.11 Tokopedia, Belanja Hemat Produk Berkualitas Jelang Akhir Tahun
Belanja online di Tokopedia. (Foto: dok freepik)
A
A
A

TOKOPEDIA, marketplace terbesar di Indonesia, kembali mengadakan promo besar-besaran pada Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas)  pada 11 November 2024. Buat kamu para pemburu diskon, tentu momen ini menjadi sangat spesial. Kamu bisa mendapatkan potongan belanja dari berbagai produk ori di Tokopedia. 

Tokopedia melalui Promo 11.11 menawarkan berbagai produk menarik, mulai dari kebutuhan rumah tangga, barang elektronik, fesyen, kecantikan, hingga kebutuhan bayi. Belanja online lewat Tokopedia, selain bisa belanja hemat, kamu tidak perlu keluar rumah dan antre panjang untuk membeli produk. 

Jangan sampai lewatkan promo spesialnya setiap hari agar belanja lebih hemat. Tokopedia 11.11 memiliki pilihan produk berkualitas dengan harga miring untuk memenuhi kebutuhanmu. Semua tersedia dengan diskon hingga 90 persen untuk berbagai pilihan produk berkualitas.

Kamu yang sedang mencari produk elektronik, seperti iPad atau laptop, inilah waktu yang tepat  memanfaatkan promo spesial ini. Tokopedia menghadirkan  berbagai produk elektronik dengan potongan harga yang pasti bikin kamu untung. 

Kamu  bisa mendapatkan barang impian dengan harga yang lebih terjangkau tanpa perlu keluar rumah, cukup dengan beberapa klik dari handphone kamu. Mudah kan! Tidak hanya sekadar diskon, Tokopedia juga memberikan cashback besar yang menjadikan pengalaman belanja semakin menguntungkan. 

Dalam promo 11.11 ini, kamu bisa mendapatkan cashback hingga Rp1 juta untuk produk-produk tertentu. Bagi para ibu muda yang mempunyai bayi, bisa mendapatkan perlengkapan bayi, seperti popok, pakaian bayi, susu, dan lainnya. 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/29/12/3090777/belanja_war_diskon-SUkA_large.jpg
War Diskon Promo 12.12 di Tokopedia, Belanja Lebih Hemat dan Banyak Kejutan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/03/12/3070486/ilustrasi_belanja_online-0aCq_large.jpg
Promo 10.10 Tokopedia Banjir Diskon, Belanja Super Hemat dan Puas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/12/3068293/promo_guncang-QTwi_large.jpg
Belanja Seru di Promo 10.10 Tokopedia, Semua Dapat Diskon Gila-Gilaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/12/3059046/payung-nY5K_large.jpg
7 Rekomendasi Jenis Payung Berkualitas dan Murah, Perlindungan Maksimal dari Cuaca Ekstrem
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/07/12/3045505/outfit_stylish-gTi6_large.jpg
Kobarkan Semangat Perayaan HUT Kemerdekaan ke-79 RI dengan Outfit Stylish
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/07/12/3045433/kostum_karnaval_untuk_hut_ri_ke_79-LkUJ_large.jpg
7 Ide Kostum Karnaval Meriahkan HUT Ke-79 RI, Dijamin Unik dan Berkesan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement