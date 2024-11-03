Chintami Atmanagara Kehilangan Dina Mariana: Surga Firdaus Tempat Terakhirmu Sayang

KEPERGIAN Dina Mariana menyisakan duka yang mendalam. Tak hanya bagi keluarga besar, namun juga kerabat terdekat. Salah satunya, Chintami Atmanagara.

Artis sekaligus musisi senior ini juga turut merasa kehilangan atas kepergian Dina Mariana yang meninggal hari ini, Minggu, (3/10/2024). Chintami juga membagikan ungkapan duka melalui postingan di akun Instagramnya baru-baru ini.

“Innalillahi wainnalillahi rojiun. Selamat jalan Sahabat baik hatinya dan paling peduli @dinamarianahs. Syurga Firdaus tempat terakhirmu yah sayang,” tulis Chintami, dalam keterangan postingan di akun Instagramnya, @chintamiatmanegara.

Dalam postingan tersebut, Chintami juga membagikan beberapa potret mengharukan saat dirinya dan beberapa sahabat membesuk Dina Mariana yang telah terbaring lemah di rumah sakit.

Meski begitu, Dina Mariana masih tampak bersemangat menyambut kedatangan sahabat baiknya itu. Bahkan, keduanya sempat mengobrol hingga berpelukan meski tubuh Dina masih tampak terpasang selang infus.

Meski dalam potret tersebut kondisi Dina sudah terlihat sakit parah, namun Chintami tampak begitu mendukung sang sahabat agar tetap kuat dan bisa sembuh.

Namun, rupanya takdir berkata lain. Dina harus menghembuskan nafas terakhirnya di usia 59 tahun, usai sempat menjalani perawatan di RS MRCCC Siloam, Semanggi, Jakarta.