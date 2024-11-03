Riwayat Penyakit Dina Mariana Sebelum Meninggal, Salah Satunya Kanker Rahim

Penyanyi lawas Dina Mariana sempat memiliki sejumlah riwayat penyakit sebelum menghembuskan nafas terakhirnya pada Minggu (3/11/2024) sore. Sebelum wafat di usia 59 tahun, Dina Mariana disebut-sebut sempat divonis menderita kanker rahim stadium 1A pada 2021 lalu.

Bahkan, Dina Mariana sempat melakukan pengangkatan kanker rahimnya itu hingga dinyatakan sembuh. Namun, takdir berkata lain, kanker rahim tersebut kembali menggerogotinya setahun setelahnya, yakni tepat di tahun 2022.

Selain itu, melalui postingan di akun Instagramnya, sahabat Dina Mariana, Dewi Irawan, juga sempat mengungkapkan bahwa mantan penyanyi cilik era 1970-an ini juga sempat memiliki masalah pencernaan.

“Walaupun di pencernaan (Lambung / Usus) masih bermasalah, sehingga On Off rasa sakit nya. Rencana hari ini mau di Endoskopi untuk periksa masalah di Lambung & Usus,” tulis Dewi, dalam keterangan postingannya.

Sebelum meninggal, Dina Mariana sempat menjalani perawatan di rumah sakit. Hal ini terungkap dari unggahan sahabat sesama artis, Lulu Zakaria dan Chintami Atmanegara, di mana beberapa hari lalu menjenguknya.

Apa itu kanker rahim?

Kanker rahim adalah jenis kanker yang berkembang pada lapisan dinding rahim. Di mana, rahim merupakan organ reproduksi wanita yang berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin selama masa kehamilan.



Jenis kanker ini bisa dialami oleh wanita dari berbagai kalangan usia, namun lebih sering terjadi pada usia di atas 50 tahun dan sedang melakukan terapi hormonal.

Kanker uterus/rahim merupakan gangguan kesehatan yang ditandai dengan adanya pertumbuhan sel tidak normal pada organ rahim.

Kanker ini bisa terjadi pada beberapa bagian rahim, seperti lapisan dinding, otot, hingga jaringan ikat di sekitar uterus.