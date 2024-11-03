Dina Mariana Tutup Usia Pukul 14.22 WIB, Sempat Dirawat di Rumah Sakit

Penyanyi lawas Dina Mariana Heuvelman atau yang dikenal Dina Mariana meninggal dunia hari ini, Minggu (3/11/2024). Dina Mariana wafat di usia 59 tahun. Dia sempat dirawat di rumah sakit sebelum meninggal dunia.



Menurut informasi yang beredar, ibunda mantan personel HIVI, Ezra itu menghembuskan nafas terakhirnya pada pukul 14.22 siang tadi. "Innalillahi Wa Inna Ilaihi Roji'un. Telah berpulang ke Rahmatullah Isteri/ Ibunda/Nenek tercinta Hj. Dina Mariana binti Heuvelman pukul 14.22 dalam usia 59 tahun," bunyi pesan singkat yang dibagikan kepada awak media, Minggu (3/11/2024).



Dina Mariana merupakan seorang penyanyi senior yang namanya populer pada era '70 hingga '80-an. Perempuan kelahiran 21 Agustus 1965 itu mengawali kariernya sebagai penyanyi cilik pada era '70-an.



Dina Mariana lahir pada 21 Agustus 1965. Dina menikah dengan Radian Ratulangi Sugandi dan dikaruniai tiga orang anak, Ezra Mandira Sugandi, Ewaldo Andipo Sugandi, dan Elyshia Nashira Ramandina Sugandi.



Anak pertamanya, Ezra mengikuti jejak kariernya di industri hiburan sebagai musisi. Ezra merupakan mantan personel HIVI yang memiliki banyak penggemar.



Dina terkenal sebagai penyanyi cilik era 70-an bersama Adi Bing Slamet, Ira Maya Sopha, Diana Papilaya, Nourma Yunita, Sari Yok Koeswoyo, Iyut Bing Slamet, dan Chicha Koeswoyo. Dina masih sering disebut sebagai mantan penyanyi cilik meski pernah mencetak hits sebagai penyanyi remaja dengan lagu "Ingat Kamu" di akhir 1980-an.