156 Peserta Meriahkan Anniversary Lido Lake Resort ke-6

BOGOR - Lido Lake Resort by MNC Hotel merayakan anniversary ke-6 di kawasan Cigombong, Bogor, Jawa Barat, pada Minggu (3/11/2024). Ada berbagai kegiatan menarik yang digelar untuk memeriahkan perayaan tersebut.

Dari olahraga pound fit, sosialisasi kegiatan ramah lingkungan, hingga mendatangkan para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Ada sekitar 156 peserta yang antusias mengikuti acara tersebut.

Perayaan Anniversary Lake Lido Resort ke-6 di Cigombong, Bogor, Jawa Barat, pada 3 November 2024. (Foto: Okezone)

“Ratusan peserta tersebut sangat semangat mengikuti kegiatan ini dan memang antusiasme itu yang kami bangun dari awal,” ungkap M. Rizki Sutrisna, Manager of Marketing Communication Lido Lake Resort.

Rangkaian acara untuk memeriahkan Anniversary Lido Lake Resort yang ke-6 disambut antusias oleh para peserta. “Senang banget, karena saya bisa ikut kelas poundfit dan semua orang antusias,” ujar Gwen, salah satu peserta.

Gwen berharap, Lido Lake Resort bisa terus konsisten dan tumbuh menjadi salah satu resor terbaik di kawasan Bogor, Jawa Barat.*

(Siska Maria Eviline)