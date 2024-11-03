Garuda Indonesia Perdana Buka Penerbangan dari Halim Perdanakusuma, Ini Rute dan Jadwalnya

Maskapai Garuda Indonesia kembali membuka penerbangan dari Bandara Halim Perdanakusuma, mulai 1 November 2024. Penerbangan tersebut dibuka untuk rute Jakarta ke Surabaya, Medan, dan Padang.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan alasan pihaknya kembali membuka penerbangan dari Bandara Halim Perdanakusuma karena sejalan dengan langkah korporasi dalam memaksimalkan pangsa pasar yang potensial.

“Di mana dengan lokasi bandara yang cukup strategis dekat dari pusat kota Jakarta ini diharapkan dapat memberikan preferensi lebih luas bagi khususnya bagi masyarakat Jakarta dan sekitarnya yang kerap melakukan perjalanan bisnis untuk menyesuaikan kebutuhan dan kenyamanannya dalam menentukan opsi transportasi penerbangannya," ujar Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra saat ditemui usai peresmian penerbangan Garuda Indonesia di Bandara Halim Perdanakusuma, baru-baru ini.

“Dengan mengacu rata-rata pergerakan penumpang domestik dari Halim Perdanakusuma di tahun 2023 mencapai hingga 1,8 juta penumpang, pihaknya optimis hadirnya rute ini akan membawa layanan penerbangan dari dan menuju Jakarta yang semakin beragam terutama untuk para pelaku perjalanan bisnis yang bekerja di area Jakarta dan sekitarnya," tambah Irfan.

Peresmian pengoperasian penerbangan dari dan menuju Bandar Udara Halim Perdanakusuma ditandai dengan pelepasan penerbangan perdana rute Halim Perdanakusuma-Surabaya (GA-330) yang mengangkut 154 penumpang.

Jadwal Penerbangan Garuda Indonesia dari Halim Perdanakusuma

Penerbangan dari dan menuju Bandara Ha usailim Perdanakusuma ini masing-masing rute selanjutnya akan tersedia 1 kali setiap harinya dengan mengoperasikan armada Boeing 737-800NG yang berkapasitas 162 penumpang. Adapun konfigurasi pesawat berupa kursi 12 kelas bisnis dan 150 kelas ekonomi.

Adapun untuk penerbangan GA-330 menuju Surabaya dijadwalkan berangkat dari Halim Perdanakusuma pukul 13.10 waktu setempat (Local Time/LT) dan tiba di Bandara Internasional Juanda pada pukul 14.40 LT. Selanjutnya penerbangan dari Surabaya menggunakan GA-331 menuju Halim Perdanakusuma akan berangkat dari Surabaya pukul 15.30 LT dan dijadwalkan tiba pukul 17.00 LT.

Selain itu, penerbangan rute Halim Perdanakusuma menuju Medan dengan nomor penerbangan GA-180 akan diberangkatkan pukul 06.15 LT dan dijadwalkan tiba pukul 08.40 LT. Sebaliknya, penerbangan GA-181 akan diberangkatkan dari Bandara Internasional Kualanamu pukul 09.40 LT dan tiba di Bandara Halim Perdanakusuma pukul 12.10 LT.

Sementara itu, penerbangan menuju Padang akan dilayani dengan GA-166 yang berangkat dari Halim Perdanakusuma pukul 17.45 LT dan tiba di Bandara Internasional Minangkabau pukul 19.35 LT. Untuk penerbangan sebaliknya akan berangkat menggunakan GA-163 yang dijadwalkan berangkat dari Padang pukul 17.15 LT dan tiba di Halim Perdanakusuma pukul 19.15 LT.

Lebih lanjut Irfan mengatakan ketersediaan layanan penerbangan dari Jakarta ini diharapkan dapat mendukung akselerasi pemulihan perekonomian nasional melalui multiplier effect dengan peran Garuda Indonesia yang menghadirkan lebih banyak opsi penerbangan khususnya menuju Surabaya, Medan, dan Padang.