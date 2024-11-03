10 Tempat Wisata Bogor Murah untuk Keluarga, Salah Satunya Mirip di Eropa!

Deretan tempat wisata di Bogor ini menjadi pilihan favorit keluarga di sekitar Jabodetabek. Pasalnya, selain terkenal masih asri dan sejuk, spot berlibur di sana juga banyak yang murah.

Dengan lokasinya yang berada di dataran tinggi, wajar saja jika Bogor mendapatkan anugerah pemandangan yang indah dan suasana yang sejuk.

Nah, berikut ini 10 daftar tempat wisata Bogor yang murah untuk keluarga, melansir dari berbagai sumber.

1. Taman Buah Mekarsari

Taman Buah Mekarsari di Bogor adalah tempat wisata keluarga di Bogor yang murah dengan tiket masuk mulai dari Rp35.000.

Tempat wisata berupa taman ini menampilkan berbagai jenis buah tropis. Di sini, kamu bisa dapat menikmati tur kebun buah, mencicipi buah segar, dan belajar tentang budidaya tanaman.

2.Kebun Raya Bogor

Kebun Raya Bogor adalah taman botani yang luas dan terkenal dengan koleksi tanaman tropisnya.





Dengan harga masuk mulai dari Rp15.000, kamu bisa menikmati keindahan alam dan suasana tenang serta berolahraga bersama keluarga.

3. Dairyland Farm Theme Park Puncak

Dairyland Farm Theme Park Puncak adalah tempat wisata di Bogor untuk keluarga yang menawarkan pengalaman unik berinteraksi dengan hewan ternak.

Pengunjung dapat menikmati kegiatan seperti memberi makan hewan dan belajar tentang peternakan.



4. Kampung Budaya Sindang Barang

Kampung Budaya Sindang Barang adalah desa wisata di Bogor yang melestarikan kebudayaan Sunda melalui berbagai kegiatan tradisional.



Tempat ini menyajikan suasana autentik yang memberikan pengalaman budaya yang mendalam. Selain itu, kamu dan keluarga juga bisa berinteraksi langsung dengan warga lokal.

5. The Farm Pancawati

The Farm Pancawati di Bogor adalah salah satu wisata Bogor murah untuk keluarga. Di sini, kamu bisa berinteraksi dengan hewan ternak dan belajar bertani.

Kelebihannya termasuk berbagai aktivitas seru seperti memberi makan hewan dan memetik sayuran segar langsung dari kebun. Harga tiket masuk destinasi ini mulai dari Rp15.000.

6.Museum Zoologi

Banyak juga orang tua yang membawa buah hatinya ke Museum Zoologi. Berbagai jenis hewan yang ada di sini, bahkan ada yang dari zaman Prasejarah. Salah satu ikon utama di sini adalah Balaenoptera Musculus atau paus biru.

Awalnya, tempat ini merupakan sebuah laboratorium bernama Landbouw Zoologisch Laboratorium, sekarang sudah beralih fungsi jadi museum. Harga tiket masuknya yakni Rp15.000 per orang, termasuk akses masuk ke Kebun Raya Bogor.