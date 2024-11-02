Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Gemerlap Wayang Jogja Night Carnival 2024, Menghidupkan Legenda Tokoh Pewayangan

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 02 November 2024 |18:51 WIB
Gemerlap Wayang Jogja Night Carnival 2024, Menghidupkan Legenda Tokoh Pewayangan
Gemerlap Wayang Jogja Night Carnival 2024, menghidupkan legenda tokoh pewayangan. (Foto: Kementerian Pariwisata)
WAYANG Jogja Night Carnival (WJNC) 2024 yang digelar di kawasan Tugu Yogyakarta dari 7 hingga 11 Oktober berlangsung meriah. Gelaran untuk memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-268 Yogyakarta ini, menyuguhkan pertunjukkan apik dengan menggabungkan pewayangan dengan seni koreografi, busana, dan musik kontemporer.

Untuk cerita pewayangan sendiri, WJNC 2024 mengangkat tema Gatotkaca Wirapraja. Sehingga ditampilkan kumpulan cerita perjalanan hidup putra dari salah satu Pandawa, Bima, mulai dari kelahirannya hingga kematiannya pada Perang Baratayudha di Kurusetra. 

Pengunjung pun dimanjakan dengan visual yang mendukung di mana dua kendaraan hias dibuat sebagai simbol gunung dan medan perang.

Pembawaan cerita melibatkan tokoh-tokoh pewayangan dari 14 kemantren di Kota Yogyakarta. Setiap kemantren menampilkan tokoh yang diangkat dari tema besar Gatotkaca Wirajaya. Tokoh-tokoh yang diperkenalkan menampilkan nilai penuh keteladanan, kesetiaan, keberanian, dan semangat kesatria untuk mengabdi pada negara.

Selain cerita Gatotkaca Wirapraja, pengunjung juga disuguhkan dengan karnival seni yang diikuti peserta dari berbagai daerah, baik dari Yogyakarta maupun daerah lainnya, seperti Medan, Kalimantan Timur, Bandung, Ponorogo, dan Sulawesi.

 

Halaman: 1 2
1 2
      
