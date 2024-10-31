Robot AI Canggih Layani Pasien di Puskesmas Dinoyo Malang, Klaim Pertama di Indonesia

MALANG – Puskesmas Dinoyo di Kota Malang kini menggunakan robot berbasis kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) untuk melayani pasien, diklaim sebagai inovasi pertama di Indonesia. Robot yang diberi nama Bytorium ini dikembangkan oleh tenaga medis Puskesmas Dinoyo untuk membantu pelayanan di laboratorium.

Robot Bytorium memiliki berbagai fitur canggih, seperti pengambilan nomor antrean, pemberian informasi layanan laboratorium, hingga menjawab berbagai pertanyaan pasien terkait pemeriksaan medis. Pasien dapat berkomunikasi langsung dengan robot ini seolah berbicara dengan tenaga medis sungguhan.

Bytorium dibuat dengan memanfaatkan sistem AI dari smartphone bekas yang dirakit khusus. Pada bagian depan tubuh robot terdapat kamera dengan sensor pendeteksi wajah dan suara pasien. Kamera ini juga dapat memindai kartu BPJS pasien untuk membantu mereka mengakses layanan di Puskesmas Dinoyo.

Puskesmas Dinoyo Malang

Pasien cukup menunjukkan kartu BPJS mereka, dan robot akan memindainya secara otomatis, sementara data pasien langsung tersambung ke layar monitor di ruang tunggu laboratorium. Saat giliran pasien tiba, sistem digital bekerja otomatis untuk memanggil mereka masuk.

Bytorium juga mampu menjelaskan layanan yang tersedia di Puskesmas Dinoyo, memberikan penjelasan medis seolah pasien berinteraksi langsung dengan tenaga medis.

Suroso, salah satu pasien di Puskesmas Dinoyo, mengaku terkejut dengan inovasi ini. Menurutnya, biasanya fasilitas kesehatan tingkat tinggi saja yang memiliki robot canggih, sementara di Puskesmas Dinoyo, layanan dengan robot AI tersedia untuk semua lapisan masyarakat.

"Ini sangat membantu, jadi antrean lebih cepat dan praktis. Sekarang nggak perlu lama antre lagi," ujar Suroso.

Budi Ari Bowo, tenaga medis di Puskesmas Dinoyo, menjelaskan bahwa robot Bytorium berbasis AI ini diinisiasi sebagai solusi atas panjangnya antrean di puskesmas yang kerap menjadi keluhan masyarakat.

“Banyak pasien yang mengeluh karena antrean panjang dan tidak transparan. Robot ini membantu menciptakan antrean yang lebih transparan,” jelas Budi Ari.

Inovasi ini berawal dari ide Budi untuk memanfaatkan teknologi digital. Ia menggunakan smartphone rusak milik anaknya yang diperbaiki, dan menciptakan robot pelayanan pasien. Bagian tubuh robot pun dibuat menggunakan printer 3D, sehingga bentuknya unik dan menarik perhatian pasien.

“Butuh waktu satu tahun untuk trial and error. Bytorium mulai dioperasikan sejak Oktober 2023 dan masih dalam tahap prototipe. Saya kira ini robot AI pertama di puskesmas,” tambahnya.