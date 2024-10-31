Advertisement
TRAVEL

Buaya Berukuran Besar Muncul di Landasan Bandara Ini

Karin Atya Rachmadhanti , Jurnalis-Kamis, 31 Oktober 2024 |20:16 WIB
Buaya Berukuran Besar Muncul di Landasan Bandara Ini
Buaya Berukuran Besar Muncul di Landasan Bandara Ini, (Foto: TikTok)
SEBUAH kejadian tak biasa terjadi di Bandara Eksekutif Orlando, Florida, ketika seekor buaya besar terlihat berkeliaran di landasan pacu, tepat di antara pesawat yang sedang bersiap untuk terbang. 

Melansir dari UPI, Kamis (31/10/2024), momen mengejutkan ini berhasil diabadikan oleh seorang penumpang yang kemudian mengunggah videonya ke TikTok melalui akun alidrake1. Dalam video yang beredar, buaya tersebut tampak berjalan santai melewati pesawat dan bergerak menuju area berumput di tepi landasan.

Menurut keterangan para saksi mata, panjang buaya tersebut diperkirakan mencapai sekitar 10 kaki atau 3 meter. Ukuran yang cukup besar ini tentunya memicu kekhawatiran dan mengundang perhatian banyak orang. 

Di bagian akhir video, tampak seorang petugas bandara yang berusaha mengusir buaya tersebut menjauh dari landasan pacu, demi menjaga keamanan penerbangan dan memastikan buaya tidak mengganggu aktivitas pesawat yang hendak lepas landas.

Florida sendiri dikenal memiliki populasi buaya yang cukup besar, mengingat wilayahnya dipenuhi perairan dan rawa yang menjadi habitat alami reptil tersebut. Namun, kemunculan buaya di area bandara adalah sesuatu yang tak terduga, mengingat risiko yang dapat ditimbulkan bagi keselamatan penerbangan.

(Kemas Irawan Nurrachman)

      
