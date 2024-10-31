Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Nonton The World of Studio Ghibli di Singapura? Segini Harga Tiketnya

Taufik Fajar , Jurnalis-Kamis, 31 Oktober 2024 |19:12 WIB
Nonton The World of Studio Ghibli di Singapura? Segini Harga Tiketnya
Artscience Museum di Singapura (Foto: Okezone)
ArtScience Museum Singapura menjadi pilihan wisatawan berkunjung ke Museum. Di museum ini, pengunjung bisa melihat perpaduan dari seni dan sains yang unik.

Salah satu pameran yang populer di museum saat ini yakni Pameran Studio Ghibli pertama di Singapura siap menyapa Anda dan keluarga.

museum1

Berlokasi di ArtScience Museum, Marina Bay Sands, pameran ini menawarkan kesempatan kepada pengunjung, baik orang dewasa yang tumbuh besar bersama Studio Ghibli atau anak-anak penggemar kisah magis yang diceritakannya, ntuk bertemu dengan karakter favorit mereka dari 11 film karya Studio Ghibli yang paling dikenal.

Diadakan sampai Februari 2025, tepatnya Minggu (2/2/2025), The World of Studio Ghibli menjadi pameran pertama Studio Ghibli di Singapura. Adapun Studio Ghibli merupakan perusahaan produksi film animasi asal Jepang yang didirikan tahun 1985 oleh Isao Takahata dan Hayao Miyazaki.

“Ketika ke Studio Ghibli akan menjumpai banyak karakter-karakter favorit dari 11 film yang paling dicintai sekaligus pemenang penghargaan, termasuk My Neighbor Totoro, Kiki's Delivery Service, Princess Mononoke, Spirited Away, dan Howl's Moving Castle," ujar keterangan dari buku petunjuk The World of Studio Ghibli.

